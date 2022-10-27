وزير الصحة: نتبنى رسم خريطة صحية للتوسع في مجال عمليات زراعات الرئة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الأربعاء، بالمؤتمر السنوي الدولي الـ63 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، والمُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مدار 3 أيام، من يوم 26 وحتى 28 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف التوعية بأمراض الصدر، والدرن، وزراعة الرئة، والآثار الجانبية الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وزير الصحة: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على قائمة أولوياتها

وأكد وزير الصحة والسكان خلال كلمته الافتتاحية أن القيادة السياسية تضع الملف الصحي على قائمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، تتخذُ خطوات محددة في رسم خريطة صحية للتوسع في مجال عمليات زراعات الرئة، وفقًا لتبني استراتيجية ومعايير عالمية، بما يجعلها رائدة بهذا المجال.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في بيان، إلى أن الوزير، استعرض خلال المؤتمر، جهود الوزارة، في مجال تحديث الأدلة الاسترشادية لمرض الدرن وتوفير البروتوكولات الدوائية للمرضى بجميع أنحاء الجمهورية، مشيدًا بالإنجاز الذي حققه البرنامج القومي لمكافحة الدرن، حيث تم خفض معدلات الإصابة إلى 10 حالات لكل 100 ألف مواطن، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير، أكد على أهمية المؤتمر هذا العام، حيث يناقش تأثير التغييرات المناخية على الأمراض الصدرية ومنها (الربو الشعبي، والسُدة الرئوية، وتليفات وسرطان الرئة)، بالإضافة إلى أن المؤتمر يتناول الجلسات العلمية للأمراض الأكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء، وطرق الوقاية منها وتجنبها، وذلك باستخدام اللقاحات الحديثة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، رئيس المؤتمر، أن مصر نجحت في إدارة ملف فيروس كورونا والتصدي للجائحة، بالإضافة إلى نجاحها في تشخيص مرض الدرن، مشيرًا إلى أن مصر لديها إمكانيات تجعلها رائدة بمجال زراعة الرئة، مؤكدًا أن مصر تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في تشخيص الكثير من الأمراض وخاصة الأمراض الصدرية.

وأضاف أن المؤتمر، يستهدف تنظيم جلسات علمية لتبادل الخبرات بين الأطباء بتخصص الأمراض الصدرية، ومن أهم المحاور التي تناقشها هذه الجلسات (التدخلات بمجال الأمراض الصدرية، وتضم المناظير الشعبية الليفية، المناظير الصدرية، وأمراض النوم، وعلاقة الأمراض الصدرية بالأمراض النفسية ومدى تاثيرها على المصابين، وطرق الوقاية والعلاج)، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دور الأطباء للتوسع في تقديم المشورة الطبية ونشر التوعية بمخاطر الأمراض الصدرية بين المواطنين.

مناقشة أحدث الاستراتيجيات ونقل تجارب النماذج الناجحة للدول الرائدة بمجال زراعة الرئة

وتابع «تاج الدين»، أنه خلال المؤتمر، سيتم مناقشة أحدث الاستراتيجيات ونقل تجارب النماذج الناجحة للدول الرائدة بمجال زراعة الرئة، وذلك تزامنا مع إنشاء أكبر مركز لزراعات الرئة بمصر، واستعدادها لإجراء جراحات زراعة الرئة، مؤكدًا أنه تم تدريب فريق طبي مصرى بدولة اليابان على أحدث الأساليب العلمية بهذا المجال.

حضر المؤتمر، الدكتورة سمحية عشماوي أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، وسكرتير عام المؤتمر والجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، والدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب عين شمس ومنسق المؤتمر، والدكتور وجدي أمين الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان.