وزير الصحة: ميكنة المستشفيات كفيلة بتغيير الصورة الذهنية للتأمين الصحي القديم

تشغيل مستشفى طوارئ الإسماعيليه يوليو القادم بتكلفه273مليون جنيه أمانى العزازى طالب الدكتور، أحمد عماد وزير الصحة القائمين على المنظومة الطبية بحسن المعاملة حفاظا على الجهد الذي تبذله الدولة فى تطبيق المنظومة الجديدة ونجاحها، مؤكدا أن ميكنة المستشفيات كفيلة بتغيير الصورة ال

تشغيل مستشفى طوارئ الإسماعيليه يوليو القادم بتكلفه273مليون جنيه



أمانى العزازى

طالب الدكتور، أحمد عماد وزير الصحة القائمين على المنظومة الطبية بحسن المعاملة حفاظا على الجهد الذي تبذله الدولة فى تطبيق المنظومة الجديدة ونجاحها، مؤكدا أن ميكنة المستشفيات كفيلة بتغيير الصورة الذهنية للتأمين الصحي القديم

ولفت إلى أنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على معالجة مشاكل وسلبيات منظومة التأمين الصحي القديمة التي سيستمر تطبيقها على المحافظات لحين تعميم منظومة التأمين الشامل على جميع المحافظات خلال 15 عاما.

وأشار خلال تفقده منشأت طبية في بورسعيد، اليوم الثلاثاء إلى أنه من ضمن تلك السلبيات المادية والإدارية بالمنظومة القديمة قوائم الانتظار بالمستشفيات والتي تمثل عبء على المواطن، ولذلك سيتم ميكنة النظام بالكامل لتسهيل عملية الإسراع من قوائم الانتظار، بجانب العمل على توفير المستلزمات اللازمة للمستشفيات.

وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من اعمال تطوير الوحدات الطبية معلنا استيائه من بطئ العمل بالمنظومة وخاصة مستشفى بورفؤاد العام التى تطوير مبنى الاستقبال والعيادات الخارجية بها منذ قرابة العامين، ويجري استكمال أعمال التطوير،

ومن المقرر أن تشمل اعمال تطويرها زيادة أعداد الحضانات لتصبح 24 حضانة بدلًا من 12 فقط، وإنشاء وحدة كاملة للعناية المركزة للأطفال، وتطوير وحدة الغسيل الكلوي، بجانب تزويد المستشفى بأحدث جهاز لجراحة العظام «سي ارم» بتكلفة تتخطى 2 مليون جنيه.

ومن ناحيته أعلن الدكتور أحمد عماد الدين ، البدء في التشغيل التجريبي لمستشفى طوارئ أبو خليفة بالإسماعيلية، مطلع شهر يوليو القادم.

وتقع المستشفي على طريق “الإسماعيلية – بورسعيد”، والتي كانت متعثرة منذ عام 2005. ووجه وزير الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الكهرباء للمستشفى، مشيرًا إلى أنه تواصل مع وزير الكهرباء لسرعة دخول الكهرباء في 10 أيام بعد أن كان موعدها يستغرق شهر.

وكلف عماد الدين، كلًا من الدكتورة نانيس عادل مستشار الوزير للمستشفيات، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، لمتابعة التجهيزات النهائية بصفة يومية، ورفع تقرير له لتذليل أي عقبات قد تواجه موعد الاستلام النهائي.

يذكر أن المستشفى، متخصصة في حوادث الطرق والطوارئ نظرًا لموقعها على الطريق السريع، ‏حيث تحتوي على ١٣١ سريرًا، ١١٦ منهم إقامة والباقي رعاية مركزة، لافتًا إلى وجود 5 غرف عمليات، 2 منهم في الاستقبال، تكلفة الإنشاءات بلغت حوالي ٢٧٣ مليون جنيه، بالاضافه إلى أنها تحتوي على مهبط للطائرات الإسعاف





وفي سياق متصل، افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، اليوم الثلاثاء، وحدة الجرابعة الصحية للرعاية الأولية بمحافظة بورسعيد، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



وتفقد وزير الصحة أقسام الوحدة الصحية، وتناقش مع الأطقم الطبية والفنيين والإداريين حول منظومة التأمين الشامل، مطلعا على منظومة ميكنة ملفات المرضى وأسلوب العمل داخل الوحدة كأول وحدة صحية مميكنة في مصر.









