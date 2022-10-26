وزير الصحة : مليون و700 ألف مواطن استفادوا من العلاج على نفقة الدولة بتكلفة 9 مليارات و800 مليون جنيه

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن كل محافظات الجمهورية تشهد تطوير أو إعادة هيكلة أو رفع كفاءة، وذكر خريطة المستفيدين من التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى استفادة 18 مليون مواطن من خدمة التأمين الصحي بتكلفة 11 مليار جنيه في 10 شهور، كما استفاد من العلاج على نفقة الدولة مليون و700 ألف مواطن، بتكلفة 9 مليارات و800 مليون جنيه.

وأرجع الوزير المشكلات التي تواجه قطاع الصحة إلى المخصصات في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، والتي شهدت توجيه مجموعة من الأدوات الرقابية، اليوم الأربعاء، أن الموازنة العامة يتم تمريرها من مجلس النواب ويطلعون على كل بنودها، ولا شك أننا ندرك الضائقة الاقتصادية العالمية والتي تؤثر علينا هنا في مصر.

وقال وزير الصحة، خلال الجلسة العامة: “نمتلك الأدلة على ما نقوله من أرقام تتعلق باستفادة المحافظات من منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة”.

وردًّا على طلبات الإحاطة حول نقص الأطباء، قال إنها مشكلة عالمية، والوزارة تكلف 10 آلاف طبيب سنويًّا، لكن في ظل الاحتياج والنمو السكاني الذي يصل إلى 2 مليون سنويًّا يولَدون، سنظل نعاني من المشكلة.

وأضاف: “لتحفيز الأطباء على البقاء داخل مصر، تم التوسع في كليات الطلب إلى 25 كلية حكومية وأزهر وخاصة نتوقع خلال فترة قليلة يكون المكلفين من خريجى الطب من 17 إلى 18 ألفًا بحلول عام 2027”.

وتابع: “ممكن نخرج ناس كتير دون مقابل مادي أو حوافز كافية، هذا صحيح، وهناك اهتمام من القيادة السياسية كلف الوزارة بتقديم حزم تحفيزية للطواقم الطبية بالنظر فى العوائد المادية أو إصدار تشريعات خاصة لمضاعفة المكافآت والأجر الوظيفى، ونعمل على تعديل القانون 14 لزيادة حوافز الأطباء فى النبطشيات”.

وقال: “نحفز الأطباء بعيادات مسائية للحصول على نسبة من العلاج الاقتصادى. هناك عزوف فى العالم عن دخول كليات الطب بسبب المخاطر التى يتعرض لها الأطباء وطول فترة الدراسة بها”.

وتعليقًا على نقص أسرّة الرعاية المركزة قال عبد الغفار: “لدينا 5700 سرير رعاية، و1500 رعاية متوسطة، و5 آلاف سرير رعاية فى المستشفيات الجامعية على مستوى مصر. وطبقًا للمعدلات العالمية، ليس لدينا نقص، إنما لدينا سوء توزيع ونقص كوادر، خاصة فى الرعاية المتوسط من كوادر طبية وتمريض عالية جدًّا”.

وأضاف: “لكن فعلنا المشروع القومى للرعايات، كلمتها بنفسى شغال ممكن يحدث ضغط فى أوقات ولا يوجد سرير متوفر فى نفس اليوم، هناك قوائم الانتظار فى المملكة المتحدة وصلت إلى 7 ملايين مواطن عمليات جراحية دقيقة، وقوائم الانتظار لدينا وصلنا فيها إلى نسب انتظار إلى 3 أسابيع”.