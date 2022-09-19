وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في عمليات الولادة القيصرية (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن بعض الأطباء والأسر يفضلون إجراء العملية القيصرية للمرأة ، مشيرًا إلي انه أخبر النواب انه يتم التفكير في عمل حضانات دورين و3 ادوار نتيجة زيادة الولادات القيصرية، حيث ان مصر الأولى عالميا في اجراء عمليات الولادة القيصرية.

واضاف عبدالغفار خلال مداخله هااتفية مع الاعلامي احمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، ان المعدلات العالمية زادت من 25 إلي 30% للولادات القيصرية والباقي طبيعي، في مصر من 75 إلي 80% قيصري والباقي طبيعين ،وهناك استسهال لدي الأمهات وعدم تدريب للأطباء.

وتابع عبدالغفار أنه يتم تقديم حوافز مالية للمرأة في الولادة الطبيعية، حيث ان هناك خطورة على الأم والجنين في حالة الولادة القيصرية، لكن رغبة الأم تحترم، لافتا إلى أن مصر أصبحت الأولى عالميا في حالات الولادة القيصرية.

واشار الي انه يتم ولادة 2.2 مليون طفل سنويًا، 82% منهم ولادة قيصري ونعمل على تقليل الولادات القيصرية.

موضحأ أن الدولة تعمل على توعية المواطنين بخطورة علميات الولادة القيصرية، لحماية صحة المرأة وصحة أبنائها، ومشيرا بأن العلمية القيصرية تؤثر على نمو الجنين.

وأكد وزير الصحة على اهمية إنجاز المشروعات القومية التي تهتم بصحة المواطنين، قائلا: الدولة تضخ استثمارات ضخمة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين وتعتبر محافظات الصعيد الأكثر استفادة من إنهاء قوائم الانتظار.

وتابع أنه ثمة عمليات زراعة كبد وكلى ستجري في كل محافظات مصر، لافتا إلى أن مصر لديها منظومة صحية ضخمة تحتاج إلى حوكمة وحسن إدارة.