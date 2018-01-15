وزير الصحة للسيسي عن فيروس سي: حلم سيادتك تحقق يا فندم

المال - خاصقال وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، إن مصر انتهت من علاج 1,5 مليون مواطن من مرض فيروس سي، مشيرا خلال عرض لمجهودات الوزارة أمام الرئيس السيسي بمحافظة المنوفية، إلى أن ما تحقق إنجاز لم يكن ليتم لولا عدة خطوات منها تخفيض سعر الدواء المصري ووقف استيراد الدواء الأجنبي منذ سبتمبر 201



المال – خاص

قال وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، إن مصر انتهت من علاج 1,5 مليون مواطن من مرض فيروس سي، مشيرا خلال عرض لمجهودات الوزارة أمام الرئيس السيسي بمحافظة المنوفية، إلى أن ما تحقق إنجاز لم يكن ليتم لولا عدة خطوات منها تخفيض سعر الدواء المصري ووقف استيراد الدواء الأجنبي منذ سبتمبر 2015.

وأكد أن الدواء المصري حقق نسبة شفاء من المرض بنسبة 96%، وبثمن لا يتجاوز 80 دولارا، بينما يصل لنحو 80 ألف دولار في أمريكا.

وقال الوزير إن منظمة الصحة العالمية عرضت كلمة للرئيس السيسي في مؤتمر لها مع البنك الدولي قبل أسبوع وهو يتحدث فيه عن حلمه بأن تخلو مصر من مرض التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، وتابع عماد الدين: “حلم سيادتك اتحقق يافندم”.

وذكر أن إجمالي الإنفاق الحكومي على علاج المصابين بلغ حتى الآن نحو 3,9 مليار جنيه، وأجاب الوزير عن كيفية إنهاء المرض تماما في مصر، مؤكدا ضرورة إجراء مسح طبي لنحو 50 مليون مواطن مستهدف، وتم بالفعل إجرا مسح لـ 5 ملايين منهم، على أن يتم مسح 30% من الشب المصري خلال 3 سنوات لتصبح مصر خالية من المرض تماما عام 2020.