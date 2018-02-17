وزير الصحة: كشف وفحص 45 ألف مواطن من فيروس سي

أحمد صبري قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن الوزارة انتهت من إجراء الكشف والفحوصات لـ 45 إلف مواطن ترددوا على 56 قافلة طبية بـ17 محافظة منذ إطلاق الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس "سي" 2020 التى بدأت يوم 13…

أحمد صبري

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة إن الوزارة انتهت من إجراء الكشف والفحوصات لـ 45 إلف مواطن ترددوا على 56 قافلة طبية بـ17 محافظة منذ إطلاق الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس “سي” 2020 التى بدأت يوم 13 فبراير الماضي والتي تأتى في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلان مصر خالية من فيروس سي.

وأشار في لقاء له مع برنامج رأى عام على قناة ten الى أن العدد المستهدف بنهاية العام الحالي هو 15 مليون شخص للانتهاء من مسح جميع المصريين بنهاية عام 2020 مؤكدا أن العدد الإجمالي الذى تم مسحه العام الماضي 5مليون شخص