وزير الصحة: قادمون على وضع صحي مصري مختلف لم نشهده من قبل

وكالات: قال وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إن المحافظة التي سيطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ستشهد الخير كله، وخاصة المواطن وجميع العاملين بالقطاع الطبي، لافتا إلى أننا قادمون على وضع صحي مصري مختلف لم تشهده…

وكالات:

قال وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، إن المحافظة التي سيطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ستشهد الخير كله، وخاصة المواطن وجميع العاملين بالقطاع الطبي، لافتا إلى أننا قادمون على وضع صحي مصري مختلف لم تشهده مصر من قبل.





جاء ذلك خلال تفقده مركز صحة الأسرة بالرويسات، مساء الجمعة، يرافقه محافظ جنوب سيناء خالد فودة، للوقوف على الأوضاع الطبية والبنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن محافظة جنوب سيناء هي ثاني المحافظات التي سيطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل الجديد بعد محافظة بورسعيد، والتي سيطبق بها في أول يوليو المقبل.

ووجه وزير الصحة والسكان بتطوير الوحدة وميكنتها، كما كلف وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء الدكتور خالد أبوهاشم بإجراء مسح ديموغرافي للسكان بالمحافظة، وحصر عدد الوحدات الصحية الموجودة، حتى نتمكن من توظيفها بصورة صحيحة، وهي وحدة لكل ٢٠ ألف مواطن.

ولفت إلى أننا نعمل الآن بشكل متوازي على تطوير المنشآت الطبية وتدريب الأطباء، مشيرا إلى أن أهم شيء في المنظومة الطبية هو الطبيب، مؤكدا العمل في محافظات المرحلة الأولى التي ستدخل المنظومة الجديدة حسب مقاييس مختلفة ومنها السكان ونسبة غير القادرين والبنية التحتية وجاهزية المستشفيات والوحدات الصحية.