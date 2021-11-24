وزير الصحة فى ألمانيا: سنكون ملقحين أو متعافين أو ميتين من كورونا بحلول الربيع

سجلت ألمانيا أعلى معدل إصابة بكورونا في الأسابيع الأخيرة لتشكل البلاد بأكملها بؤرة كبيرة للمرض من فيروس كورونا المميت.

أعلن ينس سبان وزير الصحة فى ألمانيا أنه ربما بحلول نهاية هذا الشتاء، سيتم تطعيم كل شخص تقريبا في البلاد أو شفاؤه من المرض أو موته من فيروس كورونا .

وشدد على ضرورة أن يخضع الغالبية العظمى من الألمان للتطعيم ضد كورونا، مؤكدا على أن الوضع في العديد من المستشفيات صعب للغاية حيث يعانى أكثر من 5.5 مليون ألمانى من الإصابة بمرض كوفيد 19 وبلغ عدد الوفيات فى ألمانيا أكثر من 100 ألف ضحية حتى الآن.

وأكد ينس سبان أنه تم شفاء ما يزيد عن 4.7 مليون شخص فى ألمانيا من فيروس كورونا بعد العلاج بالمستشفيات.

وسجلت ألمانيا أعلى معدل إصابة بكورونا في الأسابيع الأخيرة لتشكل البلاد بأكملها بؤرة كبيرة للمرض من فيروس كورونا المميت.

ويرى لوثار ويلر رئيس معهد “روبرت كوخ” فى ألمانيا أن هناك أكثر من نصف مليون إصابة نشطة بفيروس كورونا بالبلاد.

ألمانيا بؤرة كبيرة للعدوى من فيروس كورونا

وذكرت شبكة CNBC أن ألمانيا بأكملها تمثل بؤرة كبيرة لمرض كوفيد 19وتعانى من حالة طوارئ وطنية بحسب لوثار ويلر.

وأعلنت نتائج استطلاع أجرته وكالة سبيجيل فى ألمانيا أن أكثر من 70% من السكان يؤيدون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا.

وبدأت حالات الإصابة الجديدة من فيروس كورونا في الارتفاع مرة أخرى، في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وخصوصا ألمانيا.

وارتفع عدد الإصابات من فيروس كورونا إلى ما يزيد عن 259 مليون حالة منتشرة فى جميع أنحاء العالم حتى الآن.

أما عدد الوفيات من مرض كوفيد 19 فقد قفز لما يقرب من 5.2 مليون ضحية على مستوى جميع دول العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات والوفيات حيث بلغت أكثر من 47.9 مليون حالة و 775 ألف وفاة للآن.

وجاء بعدها الهند والبرازيل بأكثر من 34.5 مليون و22 مليون حالة إصابة و467 ألف وفاة و613 ألف ضحية على التوالى.

ومازال العالم يواجه زيادة في عدد الحالات في فصل الشتاء هذا العام، وسيظل فيروس كورونا يتمتع ببعض المزايا هذا الشتاء.

ويؤدى الطقس البارد إلى بقاء الناس فى بيوتهم المغلقة بدون تهوية حيث تنتشر بسهولة الجراثيم ومنها فيروس كورونا المميت.

كما أن انتقال فيروس كورونا ينتشر بسهولة أكثر من خلال متحور دلتا شديد العدوى الذى انتشر بأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ومع الاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسماس يزيد تدفق الناس إلى السكك الحديدية والمواصلات لزيارة الأصدقاء والعائلة لتزداد العدوى بالفيروس.