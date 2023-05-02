وزير الصحة عن حرب السودان: ساعات بننسي من وقت للتاني نعمة ربنا علينا (فيديو)

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن سفير دولة الفلبين وجَّه الشكر للدولة المصرية على رعاية الرعايا الفلبينيين القادمين من السودان، حيث إن أغلب المتواجدين حاليًّا في المعبر الحدودي من دولة الفلبين.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير”، عما تشهده السودان حاليًّا من حرب: ربنا ما يوري أي دولة، وربنا حامينا ويباركلنا في الأمن والإمان اللي إحنا ساعات بننسي من وقت للتاني، بننسي نعمة ربنا علينا.

وأضاف عبد الغفار: ربنا يفك الأزمة دي على خير وسريعًا، شيء مؤلم جدًّا إنك تشوف عائلات من كل جنسيات العالم تفترش الأرض وموجودة بقالها 5 أيام خرجت من حرب بتعتبر إنها خرجت من دائرة الخطر، وأول ما توصل مصر تحس بالأمن والأمان وتحس إن حياتها رجعت من جديد.

وأشار عبد الغفار إلى العيادات الخارجية التي تم إعدادها بشكل سريع في أبو سمبل وأسوان والغردقة؛ وذلك لمواجهة كل التداعيات.