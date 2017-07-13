وزير الصحة : علاج 1.2 مليون مريض بفيروس سى

أحمد صبرى:قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن 2017 هو عام جني الثمار في وزارة الصحة، مضيفا، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس، مع محافظ كفر الشيخ، أن تركيز وزارة الصحة في عام ٢٠١٦ كان على فيرس "سي" ونجحنا في علاج أكثر من مليون و٢٠٠ ألف مريض، وجار المسح الطبي الشام

أحمد صبرى:

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن 2017 هو عام جني الثمار في وزارة الصحة، مضيفا، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس، مع محافظ كفر الشيخ، أن تركيز وزارة الصحة في عام ٢٠١٦ كان على فيرس “سي” ونجحنا في علاج أكثر من مليون و٢٠٠ ألف مريض، وجار المسح الطبي الشامل في محافظات الجمهورية.

وأكد أن هناك أمانا إستراتيجيا طبيا لم يكن موجودا من قبل في مصر، بعد شراء جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية لكل مستشفيات الجمهورية من خلال اتفاقية برلين بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأشار إلى أنه تم افتتاح ١٠ مستشفيات في يوم واحد قبل شهرين، وجار الانتهاء من ٦ مستشفيات، سيتم افتتاحها خلال أيام، وهو ما يؤكد أن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في كل مكان.

وأوضح أن وزارة الصحة أنفقت هذا العام فقط ٨ مليارات و٣٠٠ مليون جنيه على تطوير المستشفيات، والأجهزة وهو ما لم يحدث من قبل في مصر.