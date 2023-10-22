وزير الصحة: طائرة تركية تحمل مساعدات لقطاع غزة تنطلق إلى مصر

انطلقت طائرة تقل فريقا وإمدادات طبية إلى قطاع غزة اليوم الأحد من تركيا إلى مصر، حسبما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه.

وقال قوجه في منشور على منصة إكس، تويتر سابقا “أقلعت طائرتنا لمساعدة غزة. غادرت الطائرة الرئاسية المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية من أنقرة إلى مصر وعلى متنها 20 طبيبا متخصصا”.

وأظهرت اللقطات التي نشرها الوزير صناديق مكتوبا عليها محتوياتها خلال تحميلها على متن طائرة تابعة للرئاسة التركية.

وقال قوجه في منشور الليلة الماضية “سيحدد فريقنا الأدوية والإمدادات والأجهزة الطبية اللازمة لشعب غزة وسيجري دراسات حول إمكانية إقامة مستشفيات ميدانية عند مطار العريش المصري ومعبر رفح الحدودي”.

ومعبر رفح هو الطريق الرئيسي الذي لا تسيطر عليه إسرائيل للدخول والخروج من قطاع غزة. وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول أي مساعدات من أراضيها حتى تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وتقول إسرائيل إن المساعدات يمكن أن تدخل عبر مصر بشرط ألا ينتهي بها الأمر في أيدي حماس.

وقال قوجه يوم السبت إنه من المقرر أن تتوجه إلى مطار العريش ثلاث طائرات شحن تحمل أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية بالإضافة إلى سفينة تحمل معدات لمستشفى ميداني وسيارات إسعاف، وذلك فور الانتهاء من الترتيبات مع الجهات المعنية.