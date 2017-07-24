وزير الصحة: شركة أجنبية ساهمت في الدراسات المالية لقانون التأمين الصحي

متابعات: قال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، إن وزارته انتهت من إعداد قانون التأمين الصحي الجديد، بعد 15 شهرا من المناقشة والمراجعة، وذكر خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، قبل قليل، أن مشروع القانون تم عرضه في حوار مجتمعى، وتمت مراجعته من…

متابعات:

قال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، إن وزارته انتهت من إعداد قانون التأمين الصحي الجديد، بعد 15 شهرا من المناقشة والمراجعة، وذكر خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، قبل قليل، أن مشروع القانون تم عرضه في حوار مجتمعى، وتمت مراجعته من مجلس الدولة، فيما تولت وزارة المالية إجراء الدراسات المالية الخاصة بالقانون مع شركة أجنبية.

وأكد الوزير أن وزارة المالية انتهت من إعداد مختلف السيناريوهات التي تضمن الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الجديد، مشيرا إلى أن الملامح النهائية للقانون ستظهر خلال أسبوعين، ليتم مراجعتها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

وذكر “عماد الدين” أن مشروع القانون سيكون أول التشريعات التي ستعرض على البرلمان في دورته الجديدة.

