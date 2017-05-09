وزير الصحة : سنفتتح 8 معاهد صحية جديدة

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الوزارة ستفتتح 8 معاهد فنية صحية جديدة خلال العام الحالي في محافظات الصعيد، ليصبح العدد الإجمالى 20 معهدا .

وأضاف عماد خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، أن المعاهد الجديدة ستحتوي على تخصصات جديدة وهي التخدير والعظام والأشعة والصيدلة والتمريض المتخصص.

وأكد الوزير أن الصحة تعمل على تطوير كل التخصصات التابعة لتحسين المنظومة الصحية وتقديم خدمة لائقة بالمريض.