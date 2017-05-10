وزير الصحة: رفع أسعار أدوية المناقصات 50% والمحاليل 75%

قال أحمد عماد وزير الصحة إن وزارته وافقت على زيادة أسعار أدوية المناقصة العادية بنسبة 50% حتى تستأنف الشركات التوريد لوزارة الصحة بعد تعويم الجنيه.

وأضاف عماد في تصريحات للمال على هامش افتتاحه مستشفى الفيوم العام الجديد، أن الوزارة رفعت أسعار المحاليل الطبية فى المناقصات إلى 75% وأدوية الأورام يأقل من 50%، مؤكدا ان ذلك سيساعد على توافرها.

وقال إن هذا القرار سيسري على جميع الشركات الحكومية والخاصة بنفس النسبة، وأن الوزارة ومجلس الوزراء اتفقوا على تلك النسب بعد عمل دراسة استمرت 3أشهر.