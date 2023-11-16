وزير الصحة: تم تجهيز الإسعاف والحضانات على معبر رفح لاستقبال 35 طفلاً مبتسرًا من غزة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لنقل 35 طفلا من الأطفال المبتسرين من مستشفيات غزة إلى المستشفيات المصرية.

ونوه وزير الصحة في عرضه إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الفور بشأن سرعة استقبال الطفل الفلسطيني “عبد الله كحيل”، المصاب في ساقه، وعلاجه فى مصر، متمنيا أن يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى فى أقرب فرصة.

حيث تم تكثيف الجهود اللازمة وبالفعل وصل الطفل الفلسطيني إلى الأراضي المصرية منذ قليل، وجار حاليا إجراء التدخلات الطبية العاجلة تمهيدا لإجراء عملية جراحية، حتى يستطيع أن يقف على قدميه دون الحاجة إلى بترها.

وتم الإشارة إلى أن الطفل الفلسطيني كان قد طلب القدوم إلى مصر لإجراء تدخل جراحي يمنع بتر ساقه.

وحول جهود نقل 35 طفلا من الأطفال المبتسرين من مستشفيات غزة إلى المستشفيات المصرية، أشار وزير الصحة إلى أنه تم بالفعل تجهيز سيارات الإسعاف والحضانات على معبر رفح؛ من أجل استقبال هؤلاء الأطفال، في إطار سعي مصر لنجاح جهود إخلائهم اليوم.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار أنه في قطاع الصحة لم تُقدم أي دولة على مستوى العالم مثلما قدمت الدولة المصرية، سواء فيما يتعلق باستقبال الحالات، أو إجراء العمليات الجراحية، أو التدخلات الطبية المطلوبة، مشيراً إلى أن 70% من المرضى الوافدين من عزة ما بين أطفال ونساء وكبار سن.

وشدّد الوزير على أن مصر لديها الاستعداد التام للتعامل مع أى حالات مرضية من الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة.