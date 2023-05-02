وزير الصحة: تقديم جميع أنواع الدعم لكافة الجنسيات القادمة من السودان (فيديو)

اكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الازمة السودانية لها تبعيات كثيرة جدا ويجب ان نكون متواجدين على رأس الاحداث مع عدم التقصير لما يحتاجه السودانيين او حتي القادمين من السودان، كما ان هناك متابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف العائدون من السودان.

وقال عبد الغفار خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أن القادمين من السودان ليسوا مصريين فقط، بل هناك جاليات كثيرة رأيتهم في المعبر الحدودي.

وأضاف عبد الغفار أن هناك جهود كبيرة جدا تتم من خلال كافة اجهزة الدولة مثل وزارة النقل والتي تقوم بتوفير كافة الاجراءات في المعابر الحدودية، او من خلال وزارة التموين لتوفير كافة احتياجات القادمين، ووزارة الداخلية لتأمين المنافذ أو وزارة الخارجية كذلك.

وتابع عبد الغفار أن وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة توفر كافة الدعم للقادمين من السودان، مشيرًا إلي أن أغلب الاطفال القادمين من السودان مع ذويهم قاموا بالدخول إلي عيادات تم تخصيصها للدعم النفسي، لما شاهدوه من اطلاق نار وقتلي.