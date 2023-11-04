وزير الصحة: تشكيل لجنة لتحديد جروح مصابي قطاع غزة وإمكانية حدوثها نتيجة أسلحة محرمة دوليًا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إنه يتم التعامل مع الحالات المصابة التي تأتي من قطاع غزة إلى مستشفيات شمال سيناء، عبر أطباء اكفاء في كل التخصصات لعلاج مصابي وأطفال غزة.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخله هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أحد الاطباء ترجاني بانتداب لجنة من الطب الشرعي والمتخصصين في نوعية تلك الجروح الناتجة عن استخدام كيماويات، ووعدته بتشكيل لجنة متخصصة في ذلك.

وكشف عبد الغفار أنه سيتم تشكيل لجنة من المتخصصين في نوعية تلك الجروح وامكانية حدوثتها نتيجة استخدام اسلحة محرمة دوليًا للكشف على المصابين القادمين من قطاع غزة،

وأضاف وزير الصحة والسكان، أننا نشاهد مشاهد أكبر مما يتم تداوله في وسائل الإعلام، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة في حالة استنفار، وأغلب القيادات متواجدة في محافظة شمال سيناء.

وتابع عبد الغفار:”احنا موجودين في معبر رفح البري ننتظر حالة تدخل، وموجودون بعربيات الإسعاف عشان يتم مرور المصابين للجانب المصري”، موضحَا أن متوسط أعداد المصابين الوافدين من قطاع غزة إلى شمال سيناء يتراوح من 40 إلي 50 شخص.

وقال عبد الغفار، أن هناك حالات صعبة جدًا منها طفلة نسبة الحروق بها تتجاوز 70%، وحالات فقدت ارجلهم وايديهم بالكامل، وشظايا في الرأس مصابة بحروق، إضافة إلي ذلك فقدان اطفال لعائلاتهم بالكامل.

وأضاف عبد الغفار، المسعفين في شمال سيناء، يتسابقون على اولوية نقل المصابين من قطاع غزة، عند بدء دخولهم عبر معبر رفح، مشيرًا إلي أن هناك خطة متكاملة لنقلهم إلي مستشفيات الاسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية ودمياط والقاهرة الكبري.

وتابع عبد الغفار، أن هناك احتمالية كبري لاستقبال اطفال يعانون من امراض الاورام، وجاهزين لاستقبالهم في مستشفيات وزارة الصحة او التعليم العالي او المجتمع المدني 57357، مؤكدًا ان هذا ليس شعارات ولكنه بحب ووطنية وتضامن مع القضية الفلسطينية.