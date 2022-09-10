وزير الصحة: بدء التشغيل التجريبي لمستشفى شبرامنت المركزي بالجيزة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بدء التشغيل التجريبي لمستشفى شبرامنت المركزي، بمحافظة الجيزة، وذلك بعد انتهاء 100% من أعمال الإنشاء التطوير للمستشفى، وذلك تمهيدا للافتتاح الرسمي، مؤكدًا أهمية المستشفى باعتباره من المنشآت الطبية الذكية.

يأتي ذلك ضمن الجولة الميدانية التي بدأها الوزير صباح اليوم السبت، للمرور على عدد من المنشآت الطبية بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل بالمنظومة الصحية.

المستشفى يتكون من مبنى رئيسي يضم 3 طوابق

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي حول البرنامج الوظيفي للمستشفى، حيث تبلغ مساحته 2600 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي يضم 3 طوابق، بسعة 65 سرير، تشمل أسرة (رعاية مركزة، متوسطة، رعاية أطفال، رعاية حروق)، موضحا أن الوزير تفقد ووحدة الغسيل الكلوي، والتي تصل سعتها إلى 7 كراسي، كما تفقد قسم حضانات الأطفال بسعة 7 حضانات.

وتابع أن الوزير حرص على تفقد أقسام (الرعاية المركزة، العمليات الجراحية، العيادات الخارجية)، كما تفقد غرف الإقامة الداخلية، واطمأن على جودة وجاهزية غرف وأقسام المستشفى، بعد أن تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والأدوات الطبية وغير الطبية، لتقديم أفضل خدمة طبية، بالإضافة إلى تفقد غرفة المراقبة بالكاميرات، ومخزن الأدوية، وغرفة الفرز.

وزير الصحة تفقد العيادات الخارجية

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير تفقد العيادات الخارجية وتشمل تخصصات (باطنة، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، أمراض جلدية، جراح مخ وأعصاب)، منوها إلى أن الوزير اطمئن على صيانة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وقال إن الوزير وجه بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية، ووضع آلية عمل مُطورة لنظام استقبال المرضى، مؤكدًا أهمية المستشفى، نظرا لموقعه الجغرافي، وكونه يقدم خدمات صحية ذات جودة عالية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور سامح العشماوي وكيل الوزارة بمحافظة الجيزة.