وزير الصحة: انتهينا من علاج 1.5مليون مريض من فيروس سي

أحمد صبرى:قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إن الوزارة انتهت من علاج 1.5مليون مصاب بفيروس سي بتكلفة 4 مليارات جنيه خلال سنتين، مؤكدا أن ذلك من إنجازات فترة ولاية الرئيس الأولى. وأضاف فى كلمته بالمؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، أن الإنجازات تشمل إقرار قانون التأمين

أحمد صبرى:

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إن الوزارة انتهت من علاج 1.5مليون مصاب بفيروس سي بتكلفة 4 مليارات جنيه خلال سنتين، مؤكدا أن ذلك من إنجازات فترة ولاية الرئيس الأولى.



وأضاف فى كلمته بالمؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية، أن الإنجازات تشمل إقرار قانون التأمين الصحي الشامل والذي سيعمل على استدامة التمويل ويوفر حياة افضل للمصريين، مؤكدا أن المنظومة سيبدأ تطبيقها فى أغسطس المقبل من مدينة بورسعيد.

وأكد أن الحكومة ومجلس النواب اتفقوا الخميس الماضي، على مشروع قانون التجارب السريرية، حيث جرم مخالفة إجراء التجارب على المصريين بشكل غير قانونى وسياعقب المخالف بالسجن والغرامة.