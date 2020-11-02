وزير الصحة اللبناني يحذر من «كارثة وشيكة» في بلده بسبب تزايد إصابات كورونا

الحكومة السودانية تعلن عدم نيتها فرض حظر جزئي أو كلي

حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن اليوم (الأحد)، من “كارثة وشيكة” في بلاده بسبب تزايد الإصابات بكورونا (كوفيد-19) ودعا إلى فرض إجراءات الإغلاق التام لأسبوعين.

وذكر حسن في تصريحات أدلى بها اليوم أنه رفع توصية للحكومة بالاقفال العام منذ أسبوعين ولكنه قوبل بالرفض.

تزايد الإصابات بكورونا

وقال إن البلد في الموجة الثانية من كورونا أمام منعطف خطير جدا ويجب أخذ قرارات شجاعة على مستوى الحكومة.

وحذر من أن عدد الإصابات قد يصل إلى 10 آلاف اصابة في اليوم الواحد.

وشدد على ان الموجة الثانية ستكون أصعب من الأولى في ظل تزامن موسم الإنفلونزا مع فيروس كورونا.

ولفت إلى أن هناك حالات بـ (كوفيد-19) لا تجد مكانا لها في أقسام العناية الفائقة في المستشفيات التي وصلت إلى حدها الأقصى في الاستيعاب.

بدوره طالب نقيب الأطباء شرف ابو شرف في بيان اليوم بالإقفال التام وبقيام الدولة بتجهيز أماكن جديدة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

ووجه أبو شرف نداء الى المواطنين اللبنانيين طالبا منهم “التشدد بتطبيق التدابير الوقائية خصوصا وأن طاقة المستشفيات على استيعاب مرضى كورونا بلغت طاقتها القصوى”.

من جهة ثانية وفي اطار الاجراءات لمواجهة (كوفيد-19) أعلنت وزارة الداخلية في قرار أصدرته اليوم عن اقفال 115 قرية وبلدة لمدة أسبوع من 2 الى 9 نوفمبر الجاري.

كما منع القرار التجمعات الخاصة والإجتماعية وعدل توقيت الخروج إلى الشوارع بمنع التجول ليلا بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا بعد أن كان المنع يتم ما بين الأولى فجرا والسادسة صباحا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 1389 اصابة جديدة ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 82617.

وقالت الوزارة ان نسبة الفحوصات المحلية الإيجابية بلغت 13 في المائة وأنه من بين الإصابات الجديدة المسجلة اليوم 5 حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وزارة الصحة اللبنانية

وأفادت الوزارة بتسجيل 1280 حالة شفاء جديدة مما يرفع الإجمالي إلى 42904.

كما تم تسجيل 5 إصابات جديدة بين العاملين في القطاع الصحي ما يرفع اجمالي الاصابات في القطاع إلى 1428.

وسجل بيان الوزارة 6 وفيات جديدة مما رفع حصيلتها إلى 643 منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 فبراير الماضي.

لا إغلاقات عامة في السودان

أعلنت الحكومة السودانية اليوم (الإثنين) عدم نيتها فرض حظر جزئى أو كلى بسبب الموجة الثانية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة السودانى المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم ، في تصريح صحفي ” لا يوجد أي اتجاه لفرض إغلاق تام أو تقييد للحركة بسبب الموجة الثانية من “كورونا”.

وأضاف ” أن الإغلاق يتوقف على مدى انتشار المرض وقدرة المجتمع على التعامل مع المرض”.

وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان اليوم اجتماعا تناول الوضع الصحى والموجة الثانية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة السوداني المكلف ” تم رصد زيادة حالات في السودان خاصة خلال اليومين الماضيين.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتباعُد الاجتماعي قدر الإمكان.

وبدأ معدل الإصابات بالمرض في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين بعد انخفاض لأسابيع.

ووفقا لآخر إحصائية صادرة يوم (السبت) الماضى عن وزارة الصحة السودانية فان عدد المصابين بالمرض بلغ 13 ألفا 819 شخصا مُنذ بداية انتشار الجائحة في البلاد، تعافي منهم 6 آلاف و764 مصابا، فيما توفي 837 شخصا.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.