وزير الصحة الفرنسي : حدائق ومتنزهات باريس ستبقى مغلقة للحد من كورونا

وذلك في الوقت الذي بدأت فيه فرنسا تخفيفا تدريجيا لإجراءات العزل العام

أكد أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن المتنزهات والحدائق ستبقى مغلقة في العاصمة باريس ومنطقة باريس الكبرى، للحد من مخاطر حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، في الوقت الذي بدأت فيه فرنسا تخفيفا تدريجيا لإجراءات العزل العام.

جاء ذلك ردا على طلب رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو على تويتر إعادة فتح حدائق العاصمة الفرنسية، المغلقة منذ 17 مارس ، شريطة أن يضع الناس كمامات.

وتحدث الوزير بعد تجمع حشود من سكان باريس على ضفاف قناة سان مارتن ونهر السين يوم الاثنين للاحتفال بتخفيف القيود.

وذكر فيران للصحفيين أثناء زيارة إلى ليمي بريفان في منطقة إيل دو فرانس “لا، لن نعيد فتح المتنزهات والحدائق في باريس، إيل دو فرانس، وفي المناطق المصنفة على أنها حمراء لأنها يمكن أن تكون مغرية للغاية مع الشمس… فيتجمع أيضا عدد كبير من الناس دون احترام حد تجمع عشرة أشخاص على الأكثر أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي”.

يذكر أن فرنسا تنقسم الآن إلى “مناطق خضراء” حيث معدل الإصابة المنخفض “ومناطق حمراء”، منها منطقة باريس الكبرى، حيث المعدل أعلى ويتم وضع المزيد من القيود.