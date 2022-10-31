وزير الصحة: الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ على غرار الشبكة الأمريكية 911 (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغغار، وزير الصحة والسكان، إن الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ هي على غرار شبكة الطوارئ الامريكية المعروفة بالرقم المختصر (911)، موضحَا ان الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ موحدة على مستوي الجمهورية.

وأكد عبدالغفار خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أن أي مواطن في حالة طارئة يستطيع التواصل مع الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ، سواء كانت حالة طبية او حريق او سرقة او طلب نجدة، وبدلا من الاتصال بأرقام 123 و122 و125، يستطيع المواطن بالاتصال بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ.

وأضاف عبدالغفار، الدولة المصرية رأت رؤية من خلال توجيهات الرئيس السيسي لم نكن نحلم بها، وذلك ضمن كم من المشروعات تخرج للنور بدون الاعلان عنها، موضحَا ان الشبكة الوطنية للطوارئ تم العمل عليها منذ 4 سنوات.

وتابع عبدالغفار، ان الشبكة الوطنية للطوارئ سيكون لها أثر كبير على كافة القطاعات، والمستهدف في تلك المنظومة هو المواطن المصري البسيط، مشيرا الي ان وزارة الصحة لديها 4 آلاف سيارة اسعاف على مستوي الجمهورية.

وأشار عبدالغفار، إلي انه عند تلقي البلاغ سيتم ظهور على الشبكة مكان تواجده بالتحديد وذلك لسرعة الوصول إليه، لذلك تم ربط الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ إلكترونيا بكافة المحافظات والقطاعات.

وأوضح عبدالغفار، أنه كمثال في حالة تلقي بلاغ إصابة مواطن بأزمة صحية، يتم ظهور موقع المريض بدقة شديدة، للتوجه إليه أقرب سيارة إسعاف، ويتواجد مع المسعف جهاز تابلت، يقوم بإرسال الحالة الصحية للمريض، ليتم إرسالها في نفس اللحظة إلي المستشفي التي ستقوم بإستقبال المريض مع توفير كافة العلاج والرعاية المطلوبة له.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إلي أنه تم تطبيق تلك المنظومة في 6 محافظات بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان، الاقصر، وسيتم تعميمها في باقي محافظات الجمهورية خلال 4 أشهر.