وزير الصحة: الرئيس السيسي وجه بتشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والمعاونين (فيديو)

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتسهيل حصول المواطنين على العلاج على نفقة الدولة، مع ضرورة علاج أي مواطن مؤمن عليه في المستشفيات على نفقة الدولة لحين استخراج قرار العلاج.

وقال عبدالغفار خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدي البلد”، إن هناك 62 مليون مواطن مؤمن عليهم طبيًا، ولهم الحقوق في التوجه إلى التأمين الصحي لتلقي العلاج، كما أن الرئيس السيسي وجه بتشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والمعاونين.

واجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء هشام مصطفى سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للاطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة، مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.

وأكد وزير الصحة أنه تم تحديد مكان أول مركز إقليمي لزراعة الأعضاء، موضحَا أنه تم اختيار موقعه بجوار معهد ناصر مباشرة، ويوجد مبنى كان من المفترض أن يكون فندقًا وهو داخل المدينة الطبية المستحدثة داخل معهد ناصر.

وأضاف وزير الصحة أنه تم بالفعل استعراض التصميمات التي وضعتها الشركات عالمية، حيث أن المبني يضم أكثر من 350 غرفة و12 غرفة عمليات.

وأوضح عبدالغفار أن مسمى المشروع سيكون مركز مصر لزراعة الأعضاء وهو مصمم لزراعة الأعضاء من الأحياء أو حتى حديثي الوفيات، بمعنى أنه يتقبل جميع زراعات الأعضاء.