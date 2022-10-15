وزير الصحة التركي: ارتفاع عدد القتلى في انفجار منجم الفحم إلى 28

ارتفع عدد الأشخاص الذين قُتلوا في انفجار بمنجم فحم بإقليم بارتين بشمال تركيا إلى 28، في الوقت الذي تكثف فيه فرق الإنقاذ جهودها في البحث عن محاصرين تحت الأرض، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

وكتب قوجة على تويتر، إن 11 من أصل 58 من عمال المنجم الذين تم إنقاذهم ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، لكن لم يتضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين بسبب الانفجار الذي وقع، بينما كان 110 أشخاص يعملون في الموقع.

وقالت السلطات إن الأدلة الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن شعلة، وهو مصطلح يشير إلى غاز الميثان في مناجم الفحم.

وأظهرت لقطات مصورة من رويترز ووسائل إعلام محلية زملاء وأسر عمال المنجم وهم ينتظرون في موقع الحادث وفي المستشفيات التي يعالج فيها الجرحى.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي العام 2014، لقي 301 عامل حتفهم في أسوأ كارثة بقطاع التعدين تشهدها تركيا، ووقعت في بلدة سوما غرب البلاد على بعد 350 كيلومترا جنوبي إسطنبول.