وزير الصحة التركي: إرسال 666 طن مساعدات إلى غزة

كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن إرسال بلاده 10 طائرات لمطار العريش منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محملة بمساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية بلغ حجمها 666 طنا، مضيفا أن مصر استقبلت أيضًا أول سفينة مساعدات تحمل علم أنقرة.

جاء ذلك في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر معهد ناصر في القاهرة أمس الأربعاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأضاف قوجة أن بلاده ستعمل على تأسيس 8 مستشفيات ميدانية، مشيرا إلى أن الموقع المستهدف لها هو مدينة غزة، لكن في حال تعثر إقامتها هناك سيتم إنشاؤها عند مدينة رفح المصرية.

ولفت إلى إرسال20 سيارة إسعاف ومولدات كهربائية وأجهزة حضانات وتنفس صناعي، وفرق طبية لمعاونة نظيرتها المصرية في علاج المصابين، مشيرًا إلى أن هناك خطة أيضًا لإرسال عدد من مصابي غزة للعلاج في تركيا.

خالد عبد الغفار: إجلاء الأطفال المصابين بالأورام للعلاج في مصر

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن مصر نجحت خلال الأيام الماضية في إجلاء عدد من الأطفال المصابين بالأورام، وإحضارهم للعلاج في البلاد.

وأضاف أن قطاع غزة به ما يقرب من 2000 شخص يعانون من أمراض الأورام، علاوة على 350 ألف مريض بأمراض مزمنة، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لتقديم 35 سيارة اسعاف مجهزة بحضانات متنقلة لإجلاء الأطفال المبتسرين ورعايتهم في المستشفيات المصرية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار قد اصطحب نظيره التركي في جولة بمعهد ناصر أمس، شملت زيادة عدد من المصابين الفلسطينين، والذين تم نقلهم للمعهد مؤخرا، واختتم مسئول أنقرة زيارته للقاهرة بتفقد عدد من المستشفيات في مدينة رفح المصرية.