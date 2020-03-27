وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يعلن إصابته بفيروس كورونا

قالت وكالة رويترز إن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا .

و بلغت حالات الإصابة بالفيروس في بريطانيا 11813، بعدد وفيات 580.

يذكر أن جونسون قال في تصريحات أمس إن المملكة تبذل قصارى جهدها لإعادة البريطانيين من الخارج.

و أكد جونسون في تصريحات يوم الأربعاء أن بلاده سترفع تدابير الإغلاق بعد التأكد من أن المواطنين في أمان.

و قبل يومين أعلن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته أيضا بالفيروس، لينضم بذلك أيضا إلى قائمة كبيرة من القادة والسياسيين حول العالم المصابين بالفيروس.