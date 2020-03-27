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وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يعلن إصابته بفيروس كورونا

بعد رئيس الوزراء «جونسون» بساعات
محمود خاطر 3:28 م, الجمعة, 27 مارس 20 3:28 م, الجمعة, 27 مارس 20

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قالت وكالة رويترز إن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا .

و بلغت حالات الإصابة بالفيروس في بريطانيا 11813، بعدد وفيات 580.

يذكر أن جونسون قال في تصريحات أمس إن المملكة تبذل قصارى جهدها لإعادة البريطانيين من الخارج.

و أكد جونسون في تصريحات يوم الأربعاء أن بلاده سترفع تدابير الإغلاق بعد التأكد من أن المواطنين في أمان.

و قبل يومين أعلن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته أيضا بالفيروس، لينضم بذلك أيضا إلى قائمة كبيرة من القادة والسياسيين حول العالم المصابين بالفيروس.

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بقلم محمود خاطر

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