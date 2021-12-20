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وزير الصحة البريطانى يدلي بتصريحات مقلقة بشأن أوميكرون

رغم أن المعلومات المبدئية الواردة من جنوب إفريقيا – حيث ظهر المتحور للمرة الأولى – تفيد بأن “أوميكرون” قد يكون أقل حدة من المتحورات الأخرى، إلا أن جاويد يحذر من أن نسبة ضئيلة من أعداد ضخمة للإصابات قد تعني ضغطا كبيرا على المستشفيات.
محمد عبد السند 2:07 ص, الأثنين, 20 ديسمبر 21 2:07 ص, الأثنين, 20 ديسمبر 21

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فيما يعد إعلانا باعثا على القلق، أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، الأحد، أن سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” تتفشى بوتيرة سريعة للغاية وبدرجة تفوق الأرقام الحالية.

وأوضح جاويد في تصريحات أدلى بها لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية: “لا تتوافر لدينا كافة المعلومات ذات الصلة بمتحور أوميكرون … ثمة فجوة في البيانات”.

وأضاف جاويد أن الأرقام الحقيقة للإصابات بالمتحور الجديد أعلى بكثير من الإحصاءات الصادرة عن الحكومة البريطانية نظرا لعدم خضوع كل الأشخاص للفحص الطبي جنبا إلى جنب مع تأخر الحصول على نتائج التحليلات.

وواصل جاويد: ” المتعارف عليه الآن أن جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لا تكفيان لمواجهة الإصابة ذات الأعراض، فيما يمكن أن توفر ثلاث جرعات حصانة أفضل، لكننا لا نعلم بعد مدى قوة أوميكرون”.

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وفيما تشير المعلومات الأولية الواردة من جنوب إفريقيا – منشأ سلالة أوميكرون– إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد قد يكون أقل حدة من المتحورات الأخرى، إلا أن وزير الصحة البريطاني يحذر من أن نسبة ضئيلة من أعداد ضخمة للإصابات قد تكثف الضغط المستشفيات في المملكة المتحدة.

منظمة الصحة: لقاحات “كوفيد-19” قد تكون أقل فاعلية في الحماية من أوميكرون

كانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت مؤخرا أن أدلة أولية تشير إلى ان اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 قد تكون أقل فاعلية في الحماية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي ينطوي على خطر تكرار الإصابة به أكثر من السلالات الأخرى.

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وقالت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي إن المزيد من البيانات مطلوب لفهم أفضل للدرجة التي يراوغ بها أوميكرون المناعة الناتجة إما عن تلقي اللقاح أو الإصابة السابقة.

وأضافت “نتيجة لذلك فإن مجمل الخطر من المتحور الجديد المعني أوميكرون يظل مرتفعا جدا”.

إصابات كورونا حول العالم

 أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 274 مليوناً و213 ألفاً و886 حالة.

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أشارت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم “الأحد” – إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و349 ألفاً و699 حالة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 50.7 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.


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بقلم محمد عبد السند

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