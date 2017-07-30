وزير الصحة: الاقتصاد يدفع ثمن الزيادة السكانية

النمو السكانى يهدد خطط التنميةأحمد صبرىقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إن الاقتصاد المصرى هو الذى يدفع ثمن الزيادة السكانية، كما أنها تهدد خطة التنمية التى تقوم عليها الحكومة خلال الفترة الحالية.وأضاف فى كلمته باليوم القومى للسكان بحضور وزراء أن هناك انخفاضا فى معدل زيادة المواليد من

النمو السكانى يهدد خطط التنمية



أحمد صبرى

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إن الاقتصاد المصرى هو الذى يدفع ثمن الزيادة السكانية، كما أنها تهدد خطة التنمية التى تقوم عليها الحكومة خلال الفترة الحالية.

وأضاف فى كلمته باليوم القومى للسكان بحضور وزراء أن هناك انخفاضا فى معدل زيادة المواليد من عام 1995 حتى عام 2004 وذلك لوجود خطة سكانية ثم ارتفع المعدل حتى عام 2016.

وأشار الى أنه عند تحقيق استراتيجية السكان سيتم توفير من 150 الى 200 مليار جنيه بين عامى 2015 و2030 وسيؤدى الى توفير ملايين فرص العمل.