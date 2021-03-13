وزير الصحة الأردني يستقيل بعد وفاة ستة أشخاص بسبب انقطاع الاكسجين

استقال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، يوم السبت 13/3، بعد وفاة ستة أشخاص بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى يعالج مرضى فيروس كورونا كما انتشرت قوات الشرطة لإبعاد أقارب للمتوفين يتملكهم الغضب.

استقالة وزير الصحة الأردني

وأصاب انقطاع الأكسجين، في وقت سابق من اليوم ذاته، وحدات الرعاية الفائقة والولادة ومصابي كورونا في مستشفى السلط الحكومي الجديد غربي العاصمة عمان.

وذكر متحدث باسم الحكومة أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة طلب من عبيدات الاستقالة بسبب الحادث الذي قال الوزير إنه يتحمل “المسؤولية الأخلاقية” عنه، وقال عبيدات إن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن الوفيات الست وقعت بسبب انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن الوحدات بالمستشفى وإن ممثلي الادعاء تولوا القضية.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله المستشفى في وقت لاحق.

ويواجه الأردن زيادة كبيرة في إصابات كوفيد-19 تعود أساسا للتفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا. وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي إجراءات أشد صرامة لكبح انتشار المرض وأعادت فرض العزل العام أيام الجمعة.

وسجلت وزارة الصحة 8300 إصابة جديدة، يوم الخميس 11/3، ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة إلى 385533 والوفيات إلى 5224.