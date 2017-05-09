وزير الصحة: افتتاح 17 مستشفى خلال شهر

كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الوزارة ستفتتح 17 مستشفى خلال الأربعة أسابيع المقبلة بمحافظات الصعيد والحدودية وبعض محافظات الوجه البحري، وذلك بعد تطوير البعض وإنشاء البعض الآخر.

وأضاف فى كلمته بالاحتفال باليوم العالمي للتمريض أن 9 مستشفيات من هذا العدد سيتم افتتاحها فى يوم واحد لأول مرة خلال مايو الحالى، منها مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحى وأمانة المراكز الطببة والمستشفيات التعليمية.

وأكد أن تلك المستشفيات بمحافظات مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان والأقصر والفيوم والأقصر.