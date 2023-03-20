وزير الصحة: إنشاء معهد قلب جديد بمعايير عالمية لتلبية احتياجات المواطنين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الخدمات الطبية، كما تعمل على إنشاء معهد قلب جديد بمعايير عالمية لتلبية احتياجات وطموحات المواطنين.

أشاد

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بنسب الإشغال ومعدلات تردد المرضى على معهد القلب القومي، والتي بلغت 1500 حالة جديدة يوميًا، إضافة إلى استقبال 300 حالة طارئة يوميًا، وإجراء ما يزيد على 35 عملية جراحية في اليوم الواحد، تشمل (القلب، القلب المفتوح، القسطرة)، مؤكدًا أهمية المعهد، باعتباره واحدًا من أكبر وأفضل الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى أمراض القلب للكبار والأطفال.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للدكتور خالد عبدالغفار، صباح اليوم الاثنين، بمعهد القلب القومي، التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، يرافقه الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمترددين على المعهد.

زيادة عدد مكاتب حجز تذاكر المرضى

بدأ الوزير جولته التفقدية، بالوقوف بين صفوف المرضى أمام شباك حجز التذاكر، واستمع إلى آراء ومقترحات المواطنين، ثم توجه للمرور على موظفي المعهد العاملين بمكاتب الحجز، لمتابعة انتظام سير العمل، مشيدًا بجودة وانتظام سير العمل، ووجه على الفور بضرورة زيادة عدد مكاتب حجز تذاكر المرضى، لتيسير حصولهم على تذاكر العيادات الخارجية، ووجه أيضًا بزيادة عدد العيادات الخارجية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، تفقد أقسام (الرعاية المركزة، القسطرة القلبية، المسح الذري، الطوارئ، وحدة جلطات القلب الحادة، رعاية الأطفال) بالإضافة إلى رعاية الطوارئ والتي تعمل على مدار 24 ساعة، مقسمة على 3 فترات، بحيث تكون كل فترة 8 ساعات يوميًا، كما أشاد بانتظام سير العمل وتواجد كافة الفرق الطبية بجميع التخصصات الطبية على مدار 24 ساعة، وحرصهم على التواصل السريع والعاجل مع كافة المرضى المترددين، موجهًا بتكريم أحد أطباء قسم رعاية قلب الأطفال بالمعهد، نظرًا لجهوده المبذولة في تقديم الخدمة الصحية للمرضى.

تفقد أماكن انتظار المرضى

وتابع أن الوزير، حرص على تفقد أماكن انتظار المرضى والتحدث إليهم للتأكد من مدى حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية ذات الجودة، بما يعكس رضائهم عن المنظومة الطبية، موجهًا بتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل بالمعهد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الصحة والسكان، خلال جولته اليوم، حرص على المشاركة في إحدى جلسات المناظرة التشخيصية، التي ينظمها المعهد كل يوم اثنين، لمناظرة حالات المرضى، وإبداء الأراء المختلفة والتشارك في الوصول للتشخيص المناسب لها، مثمنًا جهود الأطقم الطبية المشاركة بهذه الجلسات، مؤكدًا أنها تدعو للفخر وتساهم في خلق روح من المشاركة الطبية، والتبادل المعرفي وصقل مهارات الفريق الطبي للمعهد.

وخلال الجولة، حرص الوزير، على بحث مُجريات العمل مع مدير ونواب المعهد، ووضع خطة تطوير عاجلة للمنشأة بالكامل، وفقا لرؤية متطورة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، موجهًا بإعداد تقرير إحصائي وتفصيلي يشمل الهيكل الوظيفي، وحجم الترددات، والعمليات الجراحية، وعدد الأجهزة والمستلزمات الطبية، لمتابعة معدلات انجاز التطوير، بالإضافة إلى أهمية حصول كل مريض على الوقت الكافي لإجراء الفحص الطبي.

مدّ عدد ساعات العمل بالعيادات الخارجية لمعهد القلب القومي

وأشار إلى أن وزير الصحة والسكان، وجه بمدّ عدد ساعات العمل بالعيادات الخارجية لمعهد القلب القومي، إلى الثامنة مساءً، بنظام الفترتين، معلنًا أنه وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، فأن الوزارة، بصدد إنشاء معهد قلب جديد، بمقاييس عالمية يُلبي احتياجات وطموحات المواطنين.