وزير الصحة: إنشاء مستشفيات طوارئ بالطرق لعلاج مصابى الحوادث

أحمد صبرىقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الوزارة رفعت عدد سيارات الإسعاف التى تخدم الطرق إلى 3350سيارة منها 300 دفع رباعى.وأوضح فى كلمته بمؤتمر منظمة الصحة العالمية لسلامة الطرق، أن وزارة الصحة ستبدأ إنشاء مستشفيات طوارئ خاصة للطرق السريعة للحد من الوفيات وسرعة إسعاف المصابين، موضحا أن عدد

أحمد صبرى

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الوزارة رفعت عدد سيارات الإسعاف التى تخدم الطرق إلى 3350سيارة منها 300 دفع رباعى.

وأوضح فى كلمته بمؤتمر منظمة الصحة العالمية لسلامة الطرق، أن وزارة الصحة ستبدأ إنشاء مستشفيات طوارئ خاصة للطرق السريعة للحد من الوفيات وسرعة إسعاف المصابين، موضحا أن عدد الوفيات يصل سنويا الى 40 الف شخص.

وأكد عماد أن توعية السائقين والمشاة أمر مهم جدا لتقليل الحوادث، لأن الأبحاث أظهرت أنه فى حال زيادة التوعية بمعدل 5% فإن ذلك سيؤدى الى تقليل حالات الوفيات والحوادث بنسبة 30%.