وزير الشباب يفتتح بطولة الشركات.. ويتفقد مشروع استاد بورسعيد (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ اليوم الجمعة، أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم بمحافظة بورسعيد، بحضور الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري واللواء ياسر سالم والمهندس عماد البرشة اعضاء مجلس ادارة النادي المصري.

واطلع الوزير والمحافظ على معدلات التنفيذ في المشروع، كما تابعا سير العمل بالمشروع والتي تخطت حاليا المعدلات الزمنية الموضوعة من الشركة المنفذة التي تضع كل خبراتها وامكانياتها تحت تصرف المشروع والذي يجئ بناءه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

واستمع الوزير والمحافظ من مهندسي المشروع لحجم الأعمال الجارية حيث بدأت أعمال هدمه لإعادة تطويره في أغسطس عام 2021 وتستمر لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى إجراءات هدم الأبنية الخاصة بنادي بورسعيد الرياضي التي استمرت 20 يوما.

من جانبه أبدى وزير الشباب والرياضة إعجابه بالأعمال القائمة حاليا لسرعة الانتهاء من المشروع قبل انتهاء الموعد الرسمي للتسليم وتوجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته مطلب أبناء بورسعيد بإنشاء الاستاد الجديد على أعلى مستوى بنفس موقعه القديم.

ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على دعمهما لملف بناء الاستاد الجديد.

وقال محافظ بورسعيد بان هناك متابعة مستمرة لخطوات البناء بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة نادي المصري ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي موافقة سيادتة علي بناء ستاد النادي المصري الجديد في مكانه الحالي والتي يأتي ضمن خطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات

من جانبه، أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، أن العمل في بناء استاد النادي المصري يسير بمعدلات سريعة، و هناك متابعة من كافة الجهات المعنية لسير العمل اولا بأول من أجل سرعة الانتهاء من بناء الاستاد قبل الموعد الزمني المقرر، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على المتابعة الدورية و تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة بناء الاستاد الجديد.

وبدأت أعمال الحفر الرسمي للبناء 7 مارس الماضي بإجمالى 48 ألف متر مربع جرى الانتهاء منها، بالإضافة إلى أعمال الخرسانة التي تقدر بـ950 مترا من المستهدف الذي يقدر بـ1200 متر، إلى جانب التشطيبات والتجهيزات النهائية للمشروع بالكامل التي ينتهي خلال 10 أشهر.

يذكر أن مشروع استاد المصرى الجديد يأتى ضمن عملية التنمية والتطوير الكبيرة التى تشهدها محافظة بورسعيد فى مختلف القطاعات على غرار جميع محافظات الجمهورية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويجرى إنشاء الاستاد الجديد بمواصفات عالمية ليكون مضاهيًا لأحدث الاستادات العالمية من حيث المواصفات وعوامل الأمان، وسيجرى الانتهاء منه خلال قرابة 10 أشهر، وستضم المقصورة الرئيسية 4 مدرجات بها 24 غرفة فندقية للاعبين وقاعات VIP وكبائن المعلقين وغيرها من الأقسام المختلفة.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمدينة الرياضية ببورسعيد وذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ و عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد