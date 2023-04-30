وزير الشباب يفتتح الملعب القانوني ويضع حجر الأساس للصالة المغطاة بنادي ألعاب دمنهور

قام الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، بإفتتاح الملعب القانوني بنادي ألعاب دمنهور الرياضي، ووضع حجر الأساس للصالة المغطاة وتفقد جميع أعمال التطوير التي شملت جميع المنشآت بالنادي وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس – السكرتير العام المساعد للمحافظة، فى إطار زيارته اليوم لإفتتاح عدد من المشروعات الهامة بقطاع الشباب والرياضة بمراكز ادكو ورشيد والرحمانية ودمنهور.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن قطاع الشباب والرياضة فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، قد شهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي، مشيرةً إلي الطفرة الكبيرة التي تشهدها الساحة الرياضية على أرض المحافظة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والإهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الأندية والفرق الرياضية والمتفوقين رياضياً في إطار إهتمام الدولة المصرية وكافة مؤسساتها بالطاقات الشبابية وتشجيع الرياضة.

كما تؤكد نائب محافظ البحيرة على أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم ورعاية الرياضة في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية، مشيرةً إلي إستمرار تقديم كافة أشكال وصور الدعم والمساندة لإستكمال مسيرة النجاح ولتحقيق آمال مشجعي ومواطني البحيرة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، أنه بفضل رؤية القيادة السياسية، كان للبحيرة نصيب كبير من التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بمختلف القطاعات، وأن ما يشهده نادي ألعاب دمنهور من تطوير شامل لشيء ملموس يعكس واقع لرؤية ثاقبة من جميع المسئولين المهتمين بتطوير الرياضة بمصر.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور وبالمستوي الفني المميز واللافت للفرق الرياضية خاصةً مع نجاح الفريق الأول للكرة الطائرة فى الصعود إلي الدورى الممتاز، وكذا صعود الفريق الأول لكرة القدم للدورى الممتاز (ب)، هذا بالإضافة إلي الجودة العالية فى تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدها النادي الفترة الماضية والتي وضعته فى مرتبة متقدمة من كافة النواحي الفنية والإدارية بالشكل الذي يليق بمحافظة عريقة مثل محافظة البحيرة.

وخلال لقائه بعدد من الشباب ورواد النادي، لفت وزير الشباب والرياضة إلى أهمية إستثمار طاقات الشباب بمختلف القطاعات والإهتمام بالتنشئة البدنية والعقلية السليمة لهم مع ضرورة الإستفادة من الطفرة الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية.

هذا وقد تم عرض فيلم تسجيلي يشمل نبذة تاريخية عن نادي ألعاب دمنهور وتاريخ تأسيسه منذ عام 1962م ومراحل تطوره وكذا أبرز ملامح التطوير التي تم تنفيذها، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه، على مساحة 47 ألف و900 متر مربع، لخدمة أكثر من 60 ألف عضو عامل وتابع، حيث شملت أعمال التطوير إنشاء ورفع كفاءة ملاعب الهوكي والتنس الأرضي وكرة القدم والطائرة واليد وأعمال تطوير حمام السباحة وصالة الجيم والتراس والمناطق الترفيهية والمساحات الخضراء، ومنطقة الخدمات وعيادة صحية مجهزة وتحديث منظومة الأمن الإدارى.