وزير الشباب يصل مطروح لتفقد عدد من المنشآت الرياضية

معتز محموداستقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة خلال زيارته لمطروح لتفقد عدد من المنشآت الرياضية.وعلى هامش إلاحتفالية التي تقيمها مؤسسة نادي برشلونة الإسباني، بالتعاون وشركة شل في ختام فعاليات الدورة الأولى من برنامج

معتز محمود

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة خلال زيارته لمطروح لتفقد عدد من المنشآت الرياضية.

وعلى هامش إلاحتفالية التي تقيمها مؤسسة نادي برشلونة الإسباني، بالتعاون وشركة شل في ختام فعاليات الدورة الأولى من برنامج “فوتبول نت”، بمركز شباب مطروح.

ومن المقرر زيارة الملعب الخماسي ومركز التعليم المدني ومركز شباب مطروح لحضور الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة نادي برشلونة الإسباني، بالتعاون وشركة شل في ختام فعاليات الدورة الأولى من برنامج “فوتبول نت”.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه سيتم دراسة إقامة بطولة في الرماية بمطروح وإقامة مركز رياضي شامل بكل محافظة يضم استاد ومستشفيات رياضية، بالإضافة إلى إقامة استاد رياضي دولي بالعلمين وتأهيل البنية الرئيسية الرياضية وتطويرها بكل محافظة في إطار خطة الدولة 2030.

وقال محافظ مطروح إنه سيتم توفير الأراضي اللازمة لاقامة مراكز رياضية شاملة بكل مدينة لتحقيق استفادة لكافة المواطنين بجميع مدن المحافظة.