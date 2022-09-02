وزير الشباب يشهد انطلاق بطولة الشركات اليوم ببورسعيد (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان المدينة الرياضية ببورسعيد على هامش فعاليات افتتاحه بطولة الشركات فى دورتها 55 اليوم الجمعة، والتى تحمل اسم الراحل الدكتور حسني غندر.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة أتمت كافة الترتيبات والاستعدادات لتنظيم البطولة والخروج بها بشكل مشرف، يتماشى مع التطور الغير مسبوق على أرض بورسعيد في كافة القطاعات.

وأوضح محافظ بورسعيد أن القطاع الرياضي شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث استقبلت محافظة بورسعيد العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، وذلك نظرا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والارتقاء بمستوى المنشٱت الرياضية وتزويدها بأحدث الاجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

وكان اللواء عادل الغضبان وجه رؤساء الأحياء بالاستعداد المكثف لتحقيق واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها خلال فعاليات البطولة، والتي تضم أكثر من ٢٢ ألف لاعب من جميع أنحاء الجمهورية.

وكثفت الأجهزة التنفيذية استعداداتها لاستقبال البطولة، للحفاظ على الوجه والمظهر الجمالى والحضارى ببورسعيد مع رفع كفاءة الفنادق والقرى السياحية لاستقبال الزائرين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم للخروج بالبطولة بشكل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد.



