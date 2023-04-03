وزير الشباب يشهد إعلان «زد إف سي» شراكته مع «أستون فيلا» (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الإعلان عن اتفاقية شراكة زد اف سي مع نادي أستون فيلا الإنجليزي، للاستفادة من خبراتهم الرياضية والإدارية التي تصل لما يقرب من 150 عامًا، وذلك بهدف تطوير مستوى المدربين واللاعبين بزد اف سي، وإتاحة الفرصة للمواهب المميزة للاحتراف الخارجي، إضافة إلى إعداد كوادر إدارية تسهم في الارتقاء بالرياضة المصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم، أمس الأحد، تحت سفح الأهرامات، بحضور المهندس أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لمجموعة أورا ديفلوبرز ايجيبت -المالكة لنادي زد- وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، ولامين سافان رئيس أكاديمية أستون فيلا الدولية، و ماثيو كيدزون، الرئيس التنفيذي للعمليات بأكاديمية أستون فيلا الدولية.

وتأتي الشراكة في إطار استراتيجية زد اف سي، التي تهدف إلى النهوض بمستوى كرة القدم في مصر، وإعداد لاعبين مؤهلين للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية، من خلال إنشاء منظومة كروية متكاملة قائمة على الاستعانة بأفضل المدربين في مصر، وعقد الشراكات مع كبرى الأندية العالمية، مثل أستون فيلا لتطوير مهارات اللاعبين وتقديم دورات تدريبية للمدربين حول كيفية انتقاء المواهب، وتحليل أداء اللاعبين، وتقديم الخبرات اللازمة لتطوير مستوى الناشئين وفقًا لأحدث التدريبات العالمية.

ووفقًا لاتفاقية الشراكة، سيوفر نادي أستون فيلا معايشة لمدربي زد اف سي في إنجلترا، كما سيقدم لهم محاضرات ودورات حول أحدث الخطط التدريبية لاختيار المواهب، وتطوير مستواهم مع ضمان استمرار اللاعبين في الالتزام بالدراسة، وتعلم اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية، إضافة إلى ذلك سيتم تعيين خبراء في كل المجالات الرئيسية لتطبيق منهج “أستون فيلا” في إدارة وتشغيل وصيانة مرافق نادي زد.

ويشارك نادي فيتوريا جيماريش في الشراكة بين ناديي زد، وأستون فيلا من خلال إتاحة الفرصة للاعبي زد للانتقال للنادي البرتغالي للتعود على أجواء اللعب في أوروبا، وتطوير مهاراتهم الفنية وقدراتهم البدنية كمحطة قبل الانضمام لنادي أستون فيلا، بهدف زيادة فرص نجاح اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي، والذي يعد أقوى دوريات كرة القدم العالمية.

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تشجيع الوزارة للأندية الرياضية للتوسع فى إقامة الأكاديميات الرياضية والاستعانة بالخبرات الأجنبية فى هذا الشأن بما يعود بالنفع على اكتشاف وتنمية المواهب الشابة وصقل خبرات المدربين المصريين، مثنياً على الشراكة الاستراتيجية بين زد إف سى ونادى أستون فيلا والمستهدفات التى ستتحقق جراء تلك الشراكة المثمرة.

ولفت الوزير خلال كلمته ، إلى انتعاش الرياضة المصرية خلال الأونة الراهنة بالمواهب الرياضية الشابة التى تتطلب تقديم كل الدعم والرعاية لها لاستدامة موهبتها، مشيراً إلى نهج الوزارة نحو إعلاء قيمة الاستثمار الرياضى بالمجتمع للمساهمة فى نشر الرياضة والكشف عن المواهب من جانب ورعاية الأبطال الرياضيين من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، قال المهندس أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي:”تحقق شراكتنا مع نادي أستون فيلا، رؤية زد في تطوير مستوى كرة القدم لإمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر لتحقيق انتصارات بالبطولات القارية والدولية، وإعداد اللاعبين بكافة المهارات الرياضية المتطورة لتجهيزهم للإحتراف العالمي، وتنمية الاستثمار الرياضي في مصر، عبر الاستعانة بالخبرات الإدارية والفنية والتنظيمية والعلمية للنادي الإنجليزي”.

من جانبه قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذى لمجموعة أورا ديفلوبرز ايجيبت، إن هذه هي المرة الأولى التي يوقع نادي أستون فيلا شراكة مع أندية عربية لنقل خبراته في دعم وتطوير المواهب واكتشافها، مما سينعكس إيجابيًا على أداء قطاع الناشئين في زد اف سي، عبر الاستفادة من البرامج الاحترافية المقدمة لتأهيل كوادر من المدربين وتطوير مهارات اللاعبين.

في سياق متصل أشار سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، إلى أن نادي أستون فيلا يمتلك تاريخًا عريقًا في كرة القدم، فهو من أقدم الأندية في إنجلترا وأحد المؤسسين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبق له الفوز ببطولات محلية أبرزها الدوري، وكأس رابطة الأندية، وكذلك درع الاتحاد، كما فاز ببطولات قارية كبرى منها دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ولذا تمثل شراكته مع زد اف سي إضافة لسلسلة الشراكات الموقعة مؤخرًا لضمان إعداد لاعبي النادي وفقًا لأفضل المستويات العالمية.

ويقدم زد اف سي، تجربة متميزة في تطوير قطاع الناشئين في مصر من خلال شراكات متنوعة مع مؤسسات وأندية محلية وأجنبية لضمان إعداد اللاعبين الناشئين بشكل احترافي من كل الجوانب، آخرها الشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية؛ لتنظيم أول برنامج تدريبي في مصر لتطوير المهارات الحياتية لناشئين زد إف سي وإجادة اللغات الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية بالتعاون مع كبرى المؤسسات المتخصصة.