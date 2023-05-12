وزير الشباب يدعو لمزيد من الأنشطة الرياضة بمشاركة ذوي الهمم

دعا الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، جميع قطاعات الدولة لعقد الفعاليات الرياضية بمشاركة ذوي الهمم، على هامش المارثون السنوي الرابع برعاية الاتحاد المصري للتأمين، مشيرا إلى دور قطاع التأمين في المجتمع، والذي اتخذ شعار الماثون “معًا ضد السرطان”، وإلى أن مشاركة ذوي الهمم تأتي كخطوة في سبيل استدامة الأنشطة المتعلقة بهم، فضلًا على لفت أنظار جميع القطاعات للاهتمام بالفعاليات التي تضمهم.

صبحي ورئيس “الرقابة المالية” مع ذوي الهمم

وأضاف صبحي أن مشاركة ذوي الهمم في المارثون السنوي الرابع برعاية الاتحاد المصري للتأمين وبمشاركة وزارة الشباب والرياضة، إنما هو توكيد على دور مؤسسات الدولة في الفعاليات المجتمعية، مشيرًا إلى أن وجود معرض لمنتجات الأسر المنتجة على هامش الفعالية، يعد خطوة جيدة لدعمهم؛ إعمالًا لتوصيات مؤتمر الأقصر للتأمين متناهي الصغر في مارس الماضي.

ونظم الاتحاد المصري للتأمين المارثون السنوي الرابع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الجمعة؛ الثاني عشر من مايو، بمركز شباب الجزيرة، من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور وزير الشباب والرياضة؛ الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان “معًا لمحاربة السرطان”.

جاء تنظيم الماراثون كجزء من مساهمات الاتحاد المصري للتأمين في مجال المسئولية الاجتماعية، كما أنه يستهدف هذا العام الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وكذا لتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.

وشهد المارثون مشاركة خاصة لذوي الهمم، في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم لمشاركتهم في جميع قطاعات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة مجانية، وقد انضم ما يقرب من 1500 مشارك هذا العام من كافة الفئات والأعمار، إضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصرية، ومحترفي رياضة العدو، كما ضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية والفعاليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.

ومما يذكر، أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الرابعة يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لثلاث مرات خلال 2018 و2019 و2022.