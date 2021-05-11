وزير الشباب يتفقد نادى حاويات بورسعيد

قام وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بتفقُّد صالة الجيم والنادى الصحى بنادى الشركة، بالإضافة إلى عدد من الأقسام والأنشطة الجديدة

تفقّد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات، وذلك بحضور اللواء محمد جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات، وعادل اللمعي رئيس الهيئة البرلمانية، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وحسن عمار والدكتورة أمل عصفور.

وقام وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بتفقُّد صالة الجيم والنادى الصحى بنادى الشركة، بالإضافة إلى عدد من الأقسام والأنشطة الجديدة، فى إطار خطة الارتقاء بجميع المؤسسات في المحافظة على التوازى مع المشروعات التنموية والخدمية المقامة حديثًا.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أثناء زيارتة للمحافظة لمناقشة إجراءات تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بإنشاء استاد النادي المصري.