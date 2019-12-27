وزير الشباب يتفقد معرض المشروعات اليدوية بـ«ماراثون زايد» الخيري بالسويس (صور)

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أجنحة معرض المشروعات الحرفية والمشغولات اليدوية، المقام على هامش فعاليات ” ماراثون زايد ” الذي انطلق اليوم الجمعة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

لما لها من أدوار مؤثرة على القطاع الاقتصادي، وإتاحة الفرصة أمامهم والعمل على تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال.

فضلاً عن الترويج لإنتاج مشروعاتهم الصغيرة من خلال إقامة معارض في مراكز الشباب، ومختلف الأحداث والمشروعات.

ووفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد قام وزير الشباب بتفقد جناح الاتحاد المصري “ستريت ورك أوت” المقام ضمن المعرض والذي يهدف إلى التشجيع على نشر ممارسة الرياضة داخل المجتمع.

واصطحب محافظ السويس، وزير الشباب والرياضة في زيارة بمتحف السويس في ختام زيارته للمحافظة.

واختتمت فعاليات ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة اليوم والذى احتضنته محافظة السويس بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب والفتيات.

وذلك فى تقليد سنوي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، من محافظة السويس شارة بدء ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة.

والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخصص عائده هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.

وحضر الانطلاق من الجانب الإماراتي كل من السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بمصر، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

كما حضر محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد، وأعضاء اللجنة المنظمة.

وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومجموعة من الرياضيين.