وزير الشباب يتفقد مشروع ملاعب الاتحاد السكندري

مها يونس تفقَّد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، مشروع إنشاء مبنى مكمّل وملاعب لنادى الاتحاد السكندري الجارى إنشاؤه بمنطقة الغابة الترفيهية أمام ديوان عام المحافظة. وأكد وزير الشباب أن المساحة المخصصة لنادي الاتحاد بالغابة الترفيهية تضم

مها يونس

تفقَّد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، مشروع إنشاء مبنى مكمّل وملاعب لنادى الاتحاد السكندري الجارى إنشاؤه بمنطقة الغابة الترفيهية أمام ديوان عام المحافظة.





وأكد وزير الشباب أن المساحة المخصصة لنادي الاتحاد بالغابة الترفيهية تضم الفرع الاجتماعى الجديد ومبنى إداريًّا، وملعب كرة قدم بالأبعاد القانونية مزودًا بالنجيل الطبيعي وأعمدة الإنارة الكاشفة.

وأضاف أنه سيتم إنشاء ملعب آخر قانونى بالنجيل الصناعى، وغرف خلع الملابس، بالإضافة إلى مساحات خضراء وأماكن اجتماعية مخصصة للعائلات، وأخرى ترفيهية للأطفال.

فيما شدد المحافظ محمد سلطان على أهمية وجود أفرع اجتماعية للأندية الرياضية الشعبية بالإسكندرية، والتي من بينها نادى الاتحاد السكندري؛ لخدمة أعضاء تلك الأندية العريقة وتوفير كل المتطلبات الواجبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية بها، مطالبًا بسرعة إنجاز أعمال الإنشاءات الجارية بفرع النادي.

وأشار إلى أن نادي الاتحاد السكندري من اﻷندية التي لديها تاريخ مشرِّف، وهو قطب من أقطاب الرياضة بمصر، ووجه مشرِّف للمحافظة.