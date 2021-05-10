رياضة

وزير الشباب يبحث غدا مع محافظ بورسعيد إجراءات إنشاء ستاد النادى المصري

بحسب ما أعلنه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة بورسعيد
أماني العزازي 11:20 م, الأثنين, 10 مايو 21 11:20 م, الأثنين, 10 مايو 21

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يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد غدا ، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، لبحث الإجراءات التنفيذية لتوجيهات الرئيس السيسي بإنشاء ستاد النادي المصري .

وأعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة بورسعيد، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة سيزور بورسعيد، غدًا الثلاثاء، للبدء في إجراءات تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء ستاد النادي المصري.

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محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب

وأشار دكتور محمود حسين، إلى أن تلك الزيارة تأتي بناء على الجهود والاتصالات المكثفة التي بذلت في الشهور الماضيه للبدء في أعمال إنشاء ستاد النادي المصري في نفس موقعه الحالي وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالشكل الذي يليق ببورسعيد وجماهيرها العظيمة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن الجهود والاتصالات المبذولة في ملف ستاد النادي المصري لم ولن تتوقف لحين تحقيق الحلم الكبير لجماهير النادي المصري،.

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وأضاف أن :”النادي المصري ليس مجرد نادي جماهيري، ولكنه كيان وطني عظيم يمثل روح بورسعيد، وجزء تاريخي وطني مهم في حياة المصريين.

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بقلم أماني العزازي

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