وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان مراكز الشباب المطورة بصفط اللبن وقرى العياط

تطوير مراكز الشباب يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بأداء مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يستفيد من خدماتها أبناء المناطق المحيطة

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير 4 مراكز للشباب، وهم مراكز شباب البليدة والجملة والسعودية بمركز ومدينة العياط، ومركز شباب صفط اللبن بحي بولاق الدكرور.

أكد وزير الشباب والرياضة أن تطوير مراكز الشباب يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بأداء مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يستفيد من خدماتها أبناء المناطق المحيطة بها علاوة على ما تقدمه من أنشطة وبرامج متنوعة لأعضائها مشيداً بالطفرة الإنشائية التى تشهدها محافظة الجيزة بالقطاع الرياضي.

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة على سعى الدولة بالتوسع في مراكز الشباب وتطويرها وذلك فى ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية.

وأشار راشد أن العمل على توسيع مساحة ممارسة الشباب للرياضة وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي تأتى فى مقدمة أولويات المحافظة.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير التي تم افتتاحها بمراكز الشباب شملت ملعب خماسي لكرة القدم و المبنى الإداري المطور والمزود بمجموعة من صالات الأنشطة الرياضية والجمانزيوم والمكتبات إضافة إلى افتتاح الملعب المطور بمركز شباب صفط اللبن على مساحة 3000م2 وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه.

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة خلال زياراتهم لمراكز الشباب عدداً من الأنشطة والعروض الرياضية في مجموعة من الألعاب الفردية والجماعية قدمها أعضاء تلك المراكز من النشء والشباب.

حضر فعاليات الافتتاح هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وأعضاء مجلس النواب عن دوائر العياط وبولاق الدكرور.