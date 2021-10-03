وزير الشباب ومحافظ البحيرة يتابعان تنفيذ 100 محل بسور النادي الاجتماعي في وادي النطرون

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة النادي الرياضي الاجتماعي بوادي النطرون المقام على مساحة ٢٢ فدانا، كما تابعا أعمال إنشاء 100 محل بسور النادي بنظام الطرح الاستثماري .

كما قاما بوضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الجديدة والتي من المقرر أن تضم المشاريع منها قاعة احتفالات ومؤتمرات على مساحة ٣٠٠٠ م٢ لإقامة حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والمناسبات كما تضم عدة قاعات رئيسية قاعة للشخصيات رفيعة المستوى وقاعة المؤتمرات الرئيسية وقاعة أفراح صيفية .

كما يشمل إنشاء فندق ٣ نجوم يتكون من ٤ طوابق مقسمة إلى ٥٠ وحدة (٥ سويت – ٣ جناح – ٤٢ غرفة) كما يحتوي على صالة استقبال لكبار الزوار بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات وندوات، بالاضافة الى إنشاء ملاهي وحديقة للأطفال على مساحة ٢٢٠٠ م٢ عبارة عن إقامة حديقة للأطفال وحمام سباحة للأطفال ومنطقة ملاهي وألعاب لخلق بيئة نظيفة وآمنة وصحية مناسبة للأطفال للاستمتاع بأوقاتهم .

ويشمل أيضا إقامة ملعب كرة قدم قانوني على مساحة ١٢٠ م x ١٣٠ م للقدرة على تكوين فريق كرة قدم متكامل على القدر الكافي للمنافسة على البطولات بجانب عمل استاد يليق باستقبال الفرق الأخرى وإقامة المحافل الرياضية، وإقامة عدد من الملاعب الخماسية وملعب تدريبي بعشب صناعي على مساحة ٢٥٠٠ م٢ حسب المواصفات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، حيث تشمل كافة المرافق من حمامات وكافتيريا وغرف ملابس .

وإنشاء مجمع ترفيهي على مساحة ٥٠٠ م٢ عبارة عن مبنى متعدد الأغراض يتكون من ٤ طوابق مجهزة تتمثل في (صالة العاب بولينج – صالة بلياردو وتنس – صالة جمنيزيوم) بالإضافة إلى مطعم وكافتريا لخدمة الزوار، وإقامة حمامات سباحة متعددة عبارة عن حمام سباحة أولمبي على مساحة ٣٠٠٠ م٢ وحمام سباحة نصف أولمبي على مساحة ٢٠٠٠ م٢ .

كما سيتم إنشاء ملعب كرة السلة على مساحة ٢٥٠٠ م٢ لاستقبال أكبر عدد من الشباب الهاوي والمحب للرياضة والعمل على تكوين فرق من الأعمار المختلفة للقدرة على المنافسة، وإنشاء ملعب ثلاثي أكريليك على مساحة ٢٥٠٠ م٢ عبارة عن كرة سلة وكرة طائرة وكرة يد .

كما استمعا إلى شرح تفصيلي عن الأعمال المزمع تنفيذها وفق أحدث النظم السياحية وأحدث الطرز العالمية للوصول إلى نادي دولي، وذلك لخدمة الأنشطة الرياضية وكمتنفس للمواطنين من أبناء المركز والمترددين والزوار وخاصة وجودة ضمن مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون .

وأشار محافظ البحيرة إلى أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الرياضية من خلال مراكز الشباب والأندية، مؤكداً أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطوراً ملحوظاً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مشيراً إلى ضرورة توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال لأهميتها ومراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية .

وأكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، لتوفير كافة ما يحتاجونه من متطلبات ليتسنى لهم ممارسة مختلف الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب المنتشرة داخل الربوع والقرى والمدن، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تطوير المنشآت الشبابية والرياضية في ظل الإنجازات العديدة التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جنباً إلى جنب مع متابعة البرامج والمشروعات المقدمة لأبناء مصر داخل تلك المنشآت .

حضر الجولة د/ نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح/ أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ود/ إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة وم/ السيد حمزة رئيس مدينة وادي النطرون وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بمحافظة البحيرة والقيادات التنفيذية .