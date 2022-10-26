وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مشروعات رياضية بالمحافظة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء الثلاثاء ، عددًا من المشروعات التى تخدم القطاع الرياضي في ٧ مراكز ونوادي شباب بالإسكندرية، بحضور الأستاذة منال الجمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس النواب.

وافتتح الوزير أيضاً، ثاني حديقة للأطفال من ذوي الهمم والإحتياجات الخاصة بمركز شباب الأنفوشي بمنطقة رأس التين، والتي تعد الثانية من نوعها في مصر و الشرق الأوسط والوطن العربي بعد الحديقة الأولى التي تم افتتاحها من قبل بمركز شباب النصر ، حيث تم إنشائها إهداءً من نادي روتاري الإسكندرية الرمل.

وفي هذا الصدد أكد المحافظ أن الحديقة مجهزة لذوى الإعاقة الحركية خصيصا حيث أن الألعاب بالحديقة مجهزة برامبات لتأمين صعود الكراسي المتحركة ثم الإغلاق عليها ليسهل على ذوي الإعاقة التمتع كغيرهم من الأصحاء دون الحاجة إلى مساعدة من ذويهم و بأعلى قدر من الأمان و السهولة.

كما افتتحا مركز شباب خورشيد بمساحة ٢٢٥٠ متر مربع ، و الذي يتضمن ملعب خماسي، بالإضافة إلى مبنى خدمات وأنشطة لخدمة أهالي المنطقة و تلبيتا لمطالبهم المتكررة بضرورة إنشاء مركز شباب يخدم أبنائهم.

وقام محافظ الإسكندرية ووزير الشباب والرياضة بوضع حجر الأساس لحمام السباحة والمبنى الإداري، بالإضافة إلى افتتاح صالة الألعاب الرياضية والملعب الكبير لكرة القدم بنادي شباب محسن، بتكلفة تقدر بنحو ١٠ مليون جنيه، وذلك لخدمة أهالي مناطق (عزبة محسن الكبرى، و عزبة البحر، و عزبة المهاجرين، وعزبة تحيمر، وعربة ال٥٠٠، والباكتوشي، وعزبة الحاج علي، و عزبة ناجي نصر، و منطقة مرزا) ويذكر أن النادي محسن تبلغ مساحته ١١ ألف متر مربع.

على الصعيد ذاته، افتتح الشريف و صبحي مشروع توفير سبل المعيشة للمهاجرين والمصريين وكذا مبنى أنشطة وخدمات جديد، بالإضافة إلى افتتاح قاعة “مشواري” التى تستهدف تنمية مهارات النشء من سن ١٠ وحتى ١٤ سنه و الشباب من ١٥ و حتى ٢٤ سنه والتي تسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية و الحياتية وتعريفهم بالمهارات المطلوبة لإنجاحهم في سوق العمل وذلك بمركز شباب أبو قير.

وفي كلمته؛ ثمن محافظ الإسكندرية الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الشباب و الرياضة لدعم الشباب والنشء في الإسكندرية من خلال توفير مراكز ونوادي شباب مجهزة بجميع الأحياء وذلك لخلق جيل رياضي قادر على تحمل مسئولياته و داعم لوطنه ومُعد بشكل جيد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.

وأكد الشريف على أن المحافظة بجميع أجهزتها تولي اهتماماً كبيراً بتطوير و رفع كفاءة البنية التحتية و الإنشائية لمراكز ونوادي الشباب بنطاق جميع الأحياء نظرا لاهميتها في تشكيل الفكر و بناء العقول و الهوية لدى أبنائنا، وذلك لادراكنا أن شباب اليوم هم قادة المستقبل وهم الركيزة الأساسية التى يرتكز عليها وطننا.

و في مركز شباب الحرمين تم افتتاح المساحة الصديقة و صالة الألعاب الرياضية كما تم تفقد المعرض الذي ضم عددا من العارضين للمنتجات الحرفية، وقد أشاد كلا من المحافظ و الوزير بالعروض الرياضية التى قدمها الفرق الرياضية و فرق الكشافة، و في مركز شباب كرموز تم افتتاح مركز التخاطب و تنمية و تفقدت المركز