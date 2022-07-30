وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية يشهدان بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار بمشاركة 43 دولة

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، المنافسات النهائية لبطولة العالم للخماسي الحديث للكبار والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 24 وحتى31 يوليو الجاري بمشارك 43 دولة.

وفي هذا الصدد أشاد محافظ الإسكندرية بأداء اللجنة المنظمة للبطولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في إخراج البطولة بشكل متميز، مؤكداً أن نجاح البطولة يعد استكمالاً للتفوق المصري في استضافة كبري الأحداث والبطولات الرياضية.

وأكد الشريف علي أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية. كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث بالشكل المشرف الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ووزير مفوض فيصل عسال مدير الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية.

وضم الحضور أيضا المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد البسطويسي مدير البطولة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وأعضاء الإتحاد الدولي والمصري، ورؤساء وأعضاء اللجان المنظمة.