وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب رفع الأثقال للبارلمبية غدا

المال-خاص يكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،غدا الاحد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر الوزارة بميت عقبة أبطال رفع الاثقال للبارالمبية ، بعد تحقيق المركز الأول برصيد 20 ميدالية فى بطولة إفريقيا لرفع الاثقال للكبار والناشئين البارالمبية التي اقيمت فى الجزائروتكونت البعثة من إ

المال-خاص

يكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،غدا الاحد في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر الوزارة بميت عقبة أبطال رفع الاثقال للبارالمبية ، بعد تحقيق المركز الأول برصيد 20 ميدالية فى بطولة إفريقيا لرفع الاثقال للكبار والناشئين البارالمبية التي اقيمت فى الجزائر

وتكونت البعثة من إبراهيم آمين رئيس البعثة، و محمد عزت مدير فني، و محمود نبيل محمود مدير فني ناشئين ، وشعبان يحي الدسوقى مدرب، ومحمد عوض خطاب مدير إداري.

وحقق ميداليات اللاعبين الناشئين .

محمد محمد رفيق. ميزان 49 كجم ميدالية ذهبية

محمد حسين أحمد ميزان 65 كجم ميدالية ذهبية

محمد حسين زكي. ميزان 80 كجم ميدالية ذهبية

طارق مصطفي وهدان. ميزان 97 كجم ميدالية ذهبية

فاطمة محمد محروس ميزان 61كجم ميدالية ذهبية

كما حقق ميداليات اللاعبين الكبار رجال

طه عادل محمد ميزان 54 كجم ميدالية فضية

شريف عثمان خليفة ميزان 59 كجم ميدالية ذهبية

محمود محمد صبري. ميزان 65 كجم ميدالية برونزية

محمد صبحي شعبان ميزان 80 كجم ميدالية ذهبية

هاني محسن عبدالهادي ميزان 88 كج

محمد السيد أحمد ميزان 107 كجم ميدالية ذهبية

عمرو محمد فاروق ميزان +107 كجم ميدال

وحققت ميداليات اللاعبات السيدات

رحاب أحمد رضوان ميزان 50 كجم ميدالية ذهبية

أمل محمود حنفي ميزان 61 كجم ميدالية فضية

جيهان غريب عبدالعزيز ميزان 61 ميدالية برونزية

فاطمة عمر محمد ميزان 67 كجم ميدالية ذهبية

جيهان جلال محمد ميزان 79 كجم ميدالية فضية

أماني إبراهيم الدسوقي مي أن 86 كجم ميدالية فضية

راندة تاج الدين محمود ميزان + 86 كجم ميدالية فضية