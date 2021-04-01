وزير الشباب والرياضة يفتتح الدورة السابعة لمعرض «كافكس – هوتيلير» 2021

بالقاهرة الجديدة في الفترة من 1 إلى 3 أبريل

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المعرض الدولي لمستلزمات الفنادق والمطاعم والكافيهات «كافكس – هوتيلير 2021» المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة في الفترة من 1 إلى 3 أبريل.

ويقام المعرض برعاية وزير الشباب والرياضة ومن خلال مبادرة رواد مصر التي تنفذها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالقاهرة وتحت رعاية البنك الأهلي المصري.

ويرعى البنك الأهلى المصرى منظومة ستريت فوود كونسبت، والتي تقام كمنصة ضمن فاعليات الدورة السابعة تجمع أكبر العلامات التجارية من أصحاب الفرنشايز ورواد الأعمال والشباب الراغبين في امتلاك مشروعاتهم بجانب فرص تمويلية يقدمها البنك الأهلي المصري.

وقال عمرو عبداللطيف رئيس اللجنة المنظمة، إن معرض كافكس-هوتيلير يقام في دورته السابعة للمعرض هذا العام بنظام المعارض الهجين والتي تجمع بين مزايا المعارض الافتراضية الرقمية والتقليدية.

وأضاف عبداللطيف، يتيح المعرض عرض وتسويق المنتجات أمام الزائرين بالشكل التقليدي مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الفترة من 1 الي 3 أبريل، بجانب العرض والتسويق الرقمي، من خلال بث المعرض عبر المنصات الرقمية في الفترة من 2 إلي 12 أبريل كمعرض رقمي في تجربة محاكاة للواقع باستخدام التكنولوجيا الرقمية المتخصصة في تصوير المعارض والأجنحة والمعروضات بزاوية عرض 360 درجه وعرضها في منصات رقمية خاصة.

وأشار «عبداللطيف»، إلى أنه سيتم بث المعرض وعرض وإتاحة المنتجات أمام أصحاب المشروعات والموردين والمشترين من دول مجلس التعاون الخليجى وافريقيا والاتحاد الاوروبى عبر المنصات الرقمية في تجربة اقرب ما تكون للواقع وبالتالي المساهمة في تنمية الصادرات المصرية.

وأكد أن معرض كافكس-هوتيلير يعد منصة متكاملة لمستلزمات صناعة الفنادق والكافيهات والمطاعم واكبر المعارض المتخصصة فى صناعة الضيافة في مصر والشرق الأوسط وافريقيا خاصة فى مجالات المطاعم والكافيهات والفنادق والمنتجعات السياحية والمشروعات والمخابز والحلويات حيث يتتضمن 14 صناعة مرتبطة بصناعة الضيافة وقطاع الفنادق والمطاعم.

وأضاف، ينفرد المعرض بأنه الوحيد فى الشرق الأوسط وافريقيا الذى يضم اجنحة تعرض نماذج الغرف الفندقية المتكاملة ومستلزمات المنتجعات السياحية وكذلك الشقق الفندقية بتوفيرها للعملاء بالأسلوب الذي يتوافق مع اساليب شراء وتعاقدات الشركات المالكة وشركات الإدارة العالمية والمحلية.

وتابع، كما أن المعرض يوفر مساحة لعرض متكامل لمنظومة عربات الأطعمة والمشروبات ” الفود ستريت كونسبت” يحتوي على منتجى عربات الطعام والتجهيزات وأصحاب المشروعات القائمة وصناعة الفرانشايز من الراغبون فى منح الامتياز التجارى لمشروعاتهم، والمستثمرين والمطوريين العقاريين بجانب توفير التمويل اللازم لمشروعات عربات الأطعمة من خلال البنك الأهلي المصري الراعي الحصري لمنظومة عربات الطعام.

وقال ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن رعاية البنك لمعرض كافكس-هوتيلير الذي يتناول منظومة صناعة الفندقة والضيافة بجميع جوانبها؛ يأتي استمرارا لاستراتيجية البنك لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأضاف عافية أن المعرض يوفر منصة متكاملة لصناعة الضيافة حيث يشارك فيه مقدمو الخدمات وموردو المعدات والتجهيزات للفنادق وللكافيهات والمطاعم.

وأوضح أن صناعة الضيافة تعد العمود الفقري للقطاع السياحي ولمشروعات الأنشطة الترفيهية التي تساهم بنسبة لا يستهان بها في الناتج القومي المحلى.

ويشهد معرض كافكس-هوتيلير 2021، اطلاق النسخة الاولى من مسابقة مصر للطهو الاحترافي ضمن فعاليات الدورة السابعة وتقام بتحكيم دولي وبالتعاون مع الجمعية العربية للطهاه وهو الكيان الاكبر على المستوى الاقليمى، كما وتغطى المسابقة كافة اركان المطبخ الشرقى والغربى وصالون الحلوانى للرجال والسيدات وكذلك للفردى والفرق الفندقية.

وتتضمن فعاليات الدورة السابعة للمعرض حلقات نقاشية لخبراء صناعة الضيافة واستعراض أحدث النظم العالمية في تجهيزات الفنادق والمطاعم، فضلا عن تنظيم نهائيات مسابقة مصر السنوية لفنون اعداد القهوة والمشروبات لاختيار أفضل باريستا في مصر من بين 10 متسابقين من الفنيين المتخصصين فى اعداد القهوة والمشربات، لافتا إلى أن مسابقة «الباريستا» سيتم تحويلها الي مسابقة اقليمية فى المستقبل وربطها بكاس العالم لفنون القهوة الذى يقام سنويا فى ايطاليا.

فيما يتضمن هيكل المعروضات في المعرض، الأجهزة المتخصصة كمعدات الطبخ وتحضير المشروبات الساخنة والبارده والمخابز والحلوانى وعربات الأطعمة والأغذية والمشروبات وتجهيزات واثاث المطاعم والمناطق العامه وادوات المائده ونماذج الغرف الفندقية المتكاملة والمفروشات وأقمشة التنجيد واليونيفورم ومستلزمات النظافة والتطهير والصحه العامة وأنظمة الكمبيوتروالخدمات الاستشارية فى مجالات الضيافة.