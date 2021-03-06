وزير الشباب والرياضة يشهد تحديات Tough Mudder بمدينة O West (صور)

تعد سباقات Tough Mudder هي رياضة إنجليزية الأصل تقام في أكثر من 25 دولة حول العالم

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اليوم تحدي تاف مادر “Tough Mudder ” لمنافسات الجري وقفز الحواجز الذي أقيم في O West، المشروع السكني الأول لشركة أوراسكوم للتنمية مصر بالسادس من أكتوبر، والذي يقوم بتنظيمة شركة TriFactory The ليستمر من اليوم الجمعه 5 مارس حتى مساء السبت 6 مارس 2021.

تفقد الوزير مراحل السباق الرياضية الترفيهية قبل انطلاق الفعاليات برفقة ممثلي من قيادات شركة أوراسكوم للتنميه والمنظمين من شركةThe TriFactory، في ظل كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة جميع المشاركين.

شارك في تحدي Tough Mudder المقام تحت رعايه وزارة الشباب والرياضة أكثر من 1000 لاعب والذي ينقسم إلى نوعين من سباقات التحدي، أولهما “TM5K” الذي يتضمن 13 عقبة على مسافة 5 كيلومترات ويتطلب 1-2 ساعة لإنهائه ليناسب بذلك اللاعبين بداية من سن 14 عاماً.

أما السباق الثاني Tough Mudder Classic، المقرر تنظيمه لأول مرة في O West، يعتبر هو النسخة الأطول والأصعب مقارنة بالتحدي الأول، حيث يتضمن 25 عقبة علي مسافة 12 كيلومتراً ويتناسب مع اللاعبين بداية من سن 16عاماً.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على دور الأحداث والفاعليات الرياضية المتنوعة في تأكيد أهمية الرياضة واعتبارها أسلوب حياة داخل المجتمع، وهو ما يأتي في ضوء تطبيق استراتيجية الوزارة. كما أشار إلى أن استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الدولية له دور كبير في تنشيط السياحة، وأن الوزارة تدعم كل المبادرات والأفكار الجديدة المبتكرة في شتى المجالات ومنها الرياضية.

أبدى المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، سعادته بتشريف سيادة الوزير لتحدي Tough Mudder في مدينة O West هذا العام. كما أشاد بالدور الكبير والمهم الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في دعم مختلف الفعاليات التي تتبناها شركة أوراسكوم للتنمية لتشجيع السياحة الرياضية في مصر.

وأضاف الحمامصي: “إن استضافة O West لتحدي Tough Mudder هذا العام يأتي تأكيداً لاستراتيجيتنا القائمة على تأسيس مدن متكاملة توفر جميع متطلبات الحياة من كافة النواحي الرياضية، والسياحية، والثقافية، والتعليمية، والصحية بما يضمن توفير حياة تتمتع بالخصوصية والرفاهية.إن مدينة O West .”

وأعرب أيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TriFactory عن سعادته بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية في تنظيم منافسات Tough Mudder بأحدث مدنهم O West بالسادس من أكتوبر، وأنه يجري التنظيم والإعداد للخروج بهذه المنافسة في أبهى صورة خاصة وأن هذه الرياضة أصبح لها الكثير من عشاقها ومتابعيها في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن سباقات Tough Mudder الرائدة هي رياضة إنجليزية الأصل تقام في أكثر من 25 دولة حول العالم، وثالث مرة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات. كما تعتبر هي المرة الثانية في مصر بعد مشاركة الآلاف من المتسابقين العام الماضي الذي حقق نجاحاً باهراً.