وزير الشباب والرياضة: رحلات لـ 3000 شاب وفتاة من أبناء شمال سيناء

المال-خاص:وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تنفيذ 12 فوج تثقيفي وسياحي وترفيهي لشباب محافظة شمال سيناء لزيارة محافظة القاهرة ومعالمهما، يتم تنفيذهم خلال العام المالي 2018 - 2019، وذلك في إطار برنامج الرحلات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه

المال-خاص:

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تنفيذ 12 فوج تثقيفي وسياحي وترفيهي لشباب محافظة شمال سيناء لزيارة محافظة القاهرة ومعالمهما، يتم تنفيذهم خلال العام المالي 2018 – 2019، وذلك في إطار برنامج الرحلات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أنه من المستهدف مشاركة نحو 3 آلاف شاب وفتاة من أبناء شمال سيناء في تلك الرحلات من الفئات الأكثر احتياجاً والأيتام، وأسر الشهداء والمصابين والنازحين، لافتاً أن ذلك يأتي بهدف المساهمة المجتمعية في رفع الأثار النفسية السلبية التي تخلفتها الأحداث الإرهابية، وتخفيف مشاعر الحزن والألم التي يعيشها أهالى سيناء بسبب فقد ذويهم خلال العمليات الإرهابية، فضلا عن تعزيز قيم الولاء والانتماء لأبناء مصر من نشء وشباب شمال سيناء.

وأضاف وزير الشباب والرياضة بأنه قد تم إعداد برنامج تثقيفي ترفيهى للمشاركين بحيث يتضمن تنفيذ لقاء تثقيفي وتوعوى حول التنمية البشرية، وزيارات لعدد من المعالم السياحية والأثرية منها زيارة متحف القوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر، والمتحف الحربي، والقلعة، ووكالة الغورى، وبرج القاهرة، بالإضافة إلى مشاهدة أحد العروض بالمسارح القومية.